Boeren voor protestactie naar Hoofdstation Groningen

Trekkers in een stoet in Loppersum, op weg naar het Hoofdstation (Foto: Piersma1995)

De boeren komen uit verschillende richtingen, waaronder Loppersum. Een boer in een van de stoeten zegt dat die groep rond 15.15 uur de N360 op rijdt, op weg naar het Hoofdstation.

Op dit moment zijn er ook al enkele boeren op het station die aandacht vragen voor de protestactie. Zij delen onder andere broodjes uit aan passagiers.

In overleg

Volgens een gemeentewoordvoerder is de actie afgesproken met de gemeente. 'Daar is gisteren contact over geweest. Het is gebruikelijk om hier 24 uur van tevoren overleg over te hebben. Er is plek voor zo'n 25 trekkers bij het Hoofdstation.'

Lengte niet bekend

Volgens de afspraak tussen gemeente en boeren, duurt de actie tot ongeveer half zes.

De actie is voornamelijk gericht tegen het reduceren van de veestapel. Dat wordt genoemd als mogelijke maatregel om de uitstoot van stikstof in Nederland in te dammen.

