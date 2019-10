Provincie over banenverlies Treant: 'Dit is echt een klap'

Het provinciebestuur is geschrokken van de vijfhonderd banen die verdwijnen bij de ziekenhuizen van Treant. Een van die ziekenhuizen is het Refaja in Stadskanaal, waar per direct de nachtelijke spoedafdeling sluit.

Het is de zoveelste tegenvaller voor de economie en de leefbaarheid in Oost-Groningen, reageert provinciebestuurder Tjeerd van Dekken (PvdA) op het nieuws. 'Maar het is vooral ontzettend vervelend voor de mensen die het betreft.'

Gedwongen ontslagen?

Van Dekken vraagt zich af of het mogelijk is om gedwongen ontslagen te voorkomen en alles via natuurlijk verloop op te lossen.

Dit gaat om werkgelegenheid in Oost-Groningen Tjeerd van Dekken - PvdA

'Ik denk eerlijk gezegd dat we er met z'n allen nog hard aan moeten trekken om dat daadwerkelijk te realiseren', zegt hij. En als er toch gedwongen ontslagen vallen? 'Dan is daar het laatste woord nog niet over gesproken.'

'Het gaat om de werkgelegenheid in Oost-Groningen', aldus Van Dekken. 'Dit is echt een klap.'

Politieke druk

De provincie heeft geen wettelijke taak of bevoegdheid als het gaat om het ziekenhuis, maar wil zich wel hardmaken voor het behoud van werkgelegenheid. Dat moet volgens de provinciebestuurder vooral gebeuren door politieke druk uit te oefenen.

Na een langere periode van onrust rondom Treant, hoopt Van Dekken dat het hier voorlopig bij blijft. 'De basiszorg blijft weliswaar op orde, maar dit moet het dan ook wel zijn. Want anders gaat het echt veel te ver. Dit is al meer dan triest.'

