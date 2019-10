Reorganisatie Treant zorgt voor groeimaatregelen bij andere ziekenhuizen

De ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen waren goed voor respectievelijk 9.000 en 10.000 opnames op de spoedeisende hulp per jaar. De Treant Zorggroep verwacht van die ruim 19.000 nog 2.600 opnamen in Emmen te kunnen inboeken.

Daarnaast zullen het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zo'n 2.000, het OZG in Scheemda zo'n 1.700, Isala in Meppel zo'n 2.000 en het Martini Ziekenhuis in Groningen zo'n 800 opnames voor hun rekening nemen.

Vacatures voor overtollig personeel

Dat betekent dat de omliggende ziekenhuizen rekening houden met vacatures die ingevuld moeten worden. De ziekenhuizen hopen afspraken te kunnen maken met het overnemen van overtollig personeel bij Treant.

We verwachten zo'n vier tot vijf patienten per dag extra op de spoedeisende hulp Margot Boeve - kinderarts OZG

'We zijn druk bezig om drie kamers klaar te maken voor spoedeisende patienten', zegt kinderarts Margot Boeve van het OZG in Scheemda. 'Die zijn bedoeld voor de extra patiënten, we verwachten zo'n vier tot vijf patienten per dag extra op de spoedeisende hulp.'

Boeve geeft aan dat de huisartsenpost verhuist naar een noodlocatie, aangezien het OZG in het ziekenhuis zelf te weinig ruimte heeft.

Tientallen verpleegkundigen nodig

De kinderarts denkt dat er zo'n dertig verpleegkundigen extra nodig zijn, maar ook medewerkers op de operatiekamers of medische beeldvorming kunnen terecht bij het OZG. 'Deze vacatures staan uiteraard open voor medewerkers van Treant.'

Ook het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen denkt extra bedden nodig te hebben voor de toename aan patienten op de spoedeisende hulp. Spoedeisende hulp-arts Albert Pol geeft aan dat het echter nu al 'kraakt in alle voegen.' 'Maar de ruimtes voor primaire zorg worden vrijgemaakt', zo geeft hij aan.

We proberen de patientenstroom zoveel mogelijk mee te nemen in de huidige plannen Paul van der Wijk - bestuursvoorzitter WZA

Het WZA zal voor de toename op de spoedeisende hulp eveneens een noodgebouw bijplaatsen, zo bevestigt bestuursvoorzitter Paul van der Wijk.

'We zijn begonnen met een grondige verbouwing', zo legt hij uit. 'We proberen de patientenstroom zoveel mogelijk mee te nemen in de huidige plannen. Maar deze stroom maakt het wel extra ingewikkeld en het is goed mogelijk dat er in eerste instantie een noodgebouw wordt geplaatst.'

Extra medewerkers nodig in Assen

Van der Wijk verwacht dat het WZA tussen de 25 en 35 verpleegkundigen extra nodig zal hebben, met daarnaast medewerkers op andere plekken binnen het Wilhelmina Ziekenhuis.

