Peter geeft verliesverwerking plek na Marathon van Berlijn: 'Dit kon niet beter'

Peter Zwart heeft een belangrijk hoofdstuk in zijn leven afgesloten. Om goed om te kunnen gaan met verliesverwerking, besloot de Stadjer zich dit jaar in te schrijven voor de Marathon van Berlijn. Zondag was het zover en stond hij aan de start.

'Mijn tijd was vier uur en 43 minuten', blikt hij terug. 'Mijn ambitie was om de marathon onder de vier uur te lopen, maar dat viel toch wel tegen. Ik ging heel ambitieus van start, maar na 25 kilometer had ik al wel door dat finishen onder de vier uur niet haalbaar was. Vooral het laatste stuk was zwaar.'

Medicijn

Precies tien jaar geleden verloor Peter zijn broer Jelto-Jan aan de gevolgen van kanker. Iets dat zijn sporen in het gezin duidelijk naliet. Zelf worstelde Peter jarenlang met de vraag hoe hij dit verlies een plek kon geven. Toen hem ter ore kwam dat hij namens KiKa aan de marathon van Berlijn kon meedoen, wist hij het. Dat was op een juiste moment het juiste medicijn tegen verliesverwerking.

In aanloop naar de marathon zamelde Peter duizenden euro's in, die KiKa uiteindelijk gebruikt om onderzoek te laten doen naar kinderkanker. Toen het zondag zover was en het startschot van de marathon klonk, keek Peter zijn ogen uit op de eerste kilometers.

'Het grootste deel van de route ben je echt overweldigd door de entourage en hoe iedereen je aanmoedigt. En met name op de laatste vijf kilometer werd ik wel even bewust waar je het allemaal voor doet. Toen werd ik ook wel even emotioneel', blikt hij terug.

Opbrengst

Toen de 30-jarige Stadjer over de finish kwam, moest hij eerst even flink bijkomen. 'Ik was goed kapot. Tegelijkertijd voelde ik me ook opgelucht. Het leverde me een heel voldaan gevoel op.'

En ook KiKa zal maar wat blij zijn met de inspanningen die Peter leverde. Van alle KiKa-lopers in Berlijn haalde hij zondag het hoogste bedrag op. 'In totaal heb ik 13.450 euro opgehaald, een ontzettend mooi bedrag', zegt hij glunderend. 'Ik had zeker niet verwacht dat ik zoveel zou ophalen en kan dan ook niet zeggen hoe dankbaar ik iedereen ben die gedoneerd heeft. Dit kon niet beter.'

'Het volbrengen van de marathon geeft me nu rust', gaat hij verder. Dat kwam volgens hem ook door de andere KiKa-lopers 'Ik heb van tevoren ook met een paar van hen gesproken en dan merk je dat iedereen op een bepaalde manier met kanker te maken heeft gehad. Dat werkt ook mee met verliesverwerking, want je staat niet alleen.'

Postuum blij

Peter had de marathon maar wat graag samen met zijn overleden broer hebben gelopen, maar dat mocht helaas niet zo zijn. 'Maar ik denk dat Jelto-Jan postuum ontzettend blij voor me is en het mooi vindt dat ik er zo van heb genoten. Want dat was zijn motto ook: geniet van het leven en doe mooie dingen.'

