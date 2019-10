Groningers doen sigaret in de ban: 'Je moet gewoon ruggengraat hebben'

Elk jaar staat oktober in het teken van Stoptober: één maand lang niet roken. Het doel is natuurlijk om permanent te stoppen, maar dat is nog best lastig. Hoe gaat het Groningers af, zonder hun gebruikelijke sigaret?

Door: Wietse Dik

'Ik vond stoppen erg moeilijk. Ik heb een jaar of dertig gerookt en ook best wel veel, dus het begin was een verschrikking', vertelt Tanja Haseloop. Zij is inmiddels twee jaar gestopt, mede dankzij Stoptober.

Haseloop: 'Ik ben zogenaamd 'cold turkey' gestopt. Dus zonder hulpmiddelen. Geen pleisters, helemaal niks. Wel hield ik in het achterhoofd dat ik gewoon zou kijken hoe lang ik het vol zou houden. Dit helpt nu nog steeds.'

Goede hoop

Mariska Otto is dinsdag begonnen met stoppen. 'Het gaat nu boven verwachting! Dit is inmiddels de vijfde keer dat ik ga proberen om te stoppen, maar ik ga er voor en heb goede hoop.'

Otto rookte ongeveer twintig sigaretten per dag, 26 jaar lang. ' Ik heb langer wel gerookt dan niet.'

Ik heb nu een kleine van drie maanden. Dat geeft mij meer motivatie om te stoppen Ivo Slagter, deelnemer aan Stoptober

Ook Ivo Slagter heeft er vertrouwen in dat het deze keer gaat lukken. 'Ik heb al een aantal keren geprobeerd om te stoppen, maar na drie, vier maanden viel ik toch weer terug in mijn oude gewoontes.' Slagter heeft 17 jaar gerookt. 'Maar nu heb ik een kleine van drie maanden en dat geeft mij meer motivatie om te stoppen.'

Rianne van Breugel is het na zeven jaar ook zat. 'Ik heb wel vaker geprobeerd te stoppen, maar hield het nooit langer dan twee weken vol. Nu gaat het goed en ik ga er vanuit dat ik het deze keer volhoud.' Het is haar vooral te doen om haar gezondheid. 'Roken is hartstikke ongezond, ik wil niet langer een risico lopen.'

Bezig blijven

Slagter is geen fan van de verscheidende hulpmiddelen die aangeboden worden. 'Grote onzin als je het mij vraagt. Je moet gewoon een beetje ruggengraat hebben.'

Stiekem is hij al een dag eerder begonnen, maar hij voelt zich nog steeds goed. 'Ik heb wel al het hele huis schoongemaakt. Ik werk in de zorg en daar ben ik direct verder gegaan met schoonmaken. Gewoon bezig blijven, dat is het allerbeste.'

Eerder ging het stoppen bij mij mis door stress en de verslaving. Ook werd ik te dik Mariska Otto, deelnemer aan Stoptober

'Eerder ging het bij mij mis door stress en de verslaving, ook werd ik dik', lacht Mariska Otto. Wat Tanja Haseloop vooral ook hielp, was om haar omgeving op de hoogte te stellen. 'In de eerste weken had ik nogal een kort lontje, het helpt dat mensen weten wat er aan de hand is. Dan houden ze rekening met je.'

Methodes

'Ik gebruik een app voor het stoppen. Die geeft mij extra motivatie', legt Van Breugel uit. 'maar je moet het zelf wel willen.' Hier kan Slagter zich wel in vinden. 'Als je er zelf niet achter staat, sta je eigenlijk al met 1-0 achter. Dan kun je net zo goed weer een peuk opsteken.'

Ik gebruik een app voor het stoppen. Die geeft mij extra motivatie Rianne van Breugel, deelnemer aan Stoptober

'Ik zoek gewoon afleiding,' vervolgt Slagter. 'Het is belangrijk om al die momentjes dat je eigenlijk ging roken te verbreken. Ga een stukje lopen of ga iets doen samen.' Mariska Otto heeft al de hele dag een flesje water bij zich. 'Iedere keer als ik zin heb in een sigaret, dan neem ik een slokje water.'

Komkommers

Haseloop heeft wel tips voor de 'stoppers': 'Als je gaat snoepen, pak dan komkommers of wortels. Breng je vrienden en familie op de hoogte.'



'Wat mij ook hielp was om de Facebook pagina van Stoptober te volgen. Door verhalen te lezen van mensen die het ook meemaken kun je motivatie opdoen om door te gaan.'

