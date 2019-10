Beschadigde huizen in Winschoten: 'Het is een puinhoop'

Eén huis in de Sint Vitusstraat staat in de stutten (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Else Kamminga wijst naar een scheur in de muur (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Marco Vermond en Else Kamminga laten een scheur in de muur zien (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Bewoners van de Sint Vitusstraat in Winschoten maken zich ernstig zorgen over hun huurhuizen: 'Je hoort de muren kraken en piepen. Ik ben bang dat er wat gaat gebeuren', vertelt huurder Marco Vermond.

De bewoners willen dat woningcorporatie Acantus tot actie overgaat: 'Opknappen en wel zo snel mogelijk', zegt Else Kamminga, bewoner van een huurhuis.

Deuren en ramen niet meer open

Ook haar straatgenoot wil dat er iets gaat veranderen: 'De laatste drie weken is het extreem snel gegaan. We zien dat de deuren en ramen nu niet meer open gaan omdat de gevel scheef staat. Ze hebben geprobeerd om het te maken, maar zonder succes', vertelt Vermond.

'Ik slaap tegenwoordig liever achter dan voor', vervolgt Vermond zijn verhaal. 'Bij elk kraakje vanwege de wind, denk je gelijk: 'Wat gaat er gebeuren?' Je hoopt niet dat het instort.'

Slibdepot

De inwoners vermoeden dat een voormalig slibdepot heeft gezorgd voor bodemdaling. 'Het water van het depot is onder onze huizen doorgekomen en heeft zand meegenomen', vertelt Kamminga. 'Vorig jaar hadden we een droge zomer en dan begint de grond onder het huis in te klinken en is het de vraag wat de staat van de fundering is.'

De gemeente en Acantus zeggen dat zij op dit moment niet weten of het slibdepot iets te maken heeft met de schade aan de huizen.

Historie

Kamminga vindt het belangrijk dat de woningen behouden blijven. 'Deze huizen zijn een onderdeel van de historie van Winschoten, een herinnering aan de machinefabrieken. Winschoten heeft daar veel aan te danken', zegt ze.

'Afschuif praktijken'

'We verwachten daarom daadkracht van de gemeente Oldambt en geen 'afschuif praktijken' over de vraag: 'Wie gaat er betalen?'. Mijn grootste zorg is dat het hele blok huizen gaat scheuren'.

De gemeente Oldambt laat weten dat Acantus nu aan zet is. De woningcoöperatie gaat nu overwegen wat de vervolgstappen zijn.

