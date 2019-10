Genomineerden Groninger Cultuurprijzen bekend

De jury nomineerde voor elk van de drie categorieën drie kandidaten.

De Groninger Talentprijs

In deze categorie zijn Fleur van der Bij, Mohamed Yusuf Boss en Sandra de Groot genomineerd. Van der Bij, journaliste en historica, is schrijver van 'De Nijl in mij' en 'Verkeersslachtoffer 22/10'. Boss is choreograaf/docent en werkt momenteel aan de voorstelling Ków. De Groot is beeldend kunstenaar, bekend van Atelier Chaos.

De Groninger Cultuurprrijs voor Amateurkunst

In deze categorie zijn Bab ad-daar (een project van Ahmad Abdulwahab), De Wijk de Wereld (de theaterwerkplaats van Groningen) en Felipe Andres (een hiphop- en soulartiest, songwriter en producer) genomineerd.

De Groninger Cultuurprijs

In deze categorie zijn het Noordpool Orkest (opgericht door Reinout Douma en gespecialiseerd in lichte muziek), Noordwoord (een organisatie die literatuur op de kaart zet) en Stichting Graspop (de organisatie achter Graspop in Baflo) genomineerd.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds reiken dit jaar gezamenlijk de drie nieuwe cultuurprijzen uit. Daarmee willen ze uitzonderlijke prestaties belonen van personen, instellingen of groepen die zich in Groningen verdienstelijk maken op het gebied van cultuur.

Jury

De jury van de Groninger cultuurprijzen bestaat uit Ilona Duits, Maarten Duijvendak, Harrie van den Elsen, Wilbert van de Kamp, Maria Koijck en Roosje Yard.

De prijzen worden op 11 november uitgereikt door René Paas, voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Mirjam Wulfse, gedeputeerde Cultuur van de provincie Groningen.