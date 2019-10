Dick Lukkien: 'Dit is een persoonlijk drama voor Nick Bakker'

Natuurlijk hoopte hij nog dat het allemaal mee zou vallen, maar onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de Groninger zeer lang uit de roulatie is. Dit meldt RTV Drenthe.

Twee keer eerder

'Nick heeft al twee keer eerder zoiets meegemaakt en weet dus exact wat het is', aldus de oefenmeester van de Drentse club.

'Het is waardeloos. Voor ons, maar vooral voor Nick. Dit is natuurlijk een persoonlijk drama.'

Seizoen voorbij

FC Emmen maakte dinsdagmiddag bekend dat Bakker vanwege ernstig knieletsel lange tijd uit de roulatie is. Het seizoen van de centrumverdediger is naar alle waarschijnlijkheid nu al voorbij, al heeft dat te maken met de keuze die Bakker maakt: opereren of de spieren rondom het kniegewricht optrainen.

Stadjer Bakker kwam vijf jaar uit voor de eredivisieclub uit zijn geboorteplaats, al had hij in de Euroborg zelden een basisplaats. In 2016 verkaste hij naar Emmen. Daar is hij een vaste waarde. Afgelopen zomer stond Bakker even op de nominatie om terug te keren naar Stad.

