'We zaten met tranen in de ogen op de trekker'

Alma den Hertog: We zaten met tranen in onze ogen op de trekker (Foto: Vincent Jannink/ANP)

'Het gevoel dat je er wel mag zijn, dat was hartverwarmend. Eigenlijk zaten de trekkerchauffeur en ik allebei met tranen in onze ogen.'

LTO Noord-voorzitter Alma den Hertog kijkt tevreden terug op de protestactie van de boeren op het Malieveld in Den Haag.

Duizenden boeren, ook uit onze provincie, deden mee aan het grootste boerenprotest sinds jaren. Ze zijn boos over het stikstofbeleid en ze zijn het zat om te worden afgeschilderd als milieuvervuilers en dierenkwellers.

In het hart geraakt

'De afgelopen weken was er toch een zeer negatieve tendens', zegt Den Hertog. 'Het idee bestond dat het aantal boerderijen snel en makkelijk te reduceren was in het kader van het stikstofbeleid. Dat heeft de boer in zijn hart geraakt.'

Jojo

'Een boer is geen jojo', vervolgt Den Hertog. 'We hebben te maken met een grote hoeveelheid regelgeving en wetgeving en met tegenstrijdigheden daarin. Je kunt niet zomaar je gewas of je koe veranderen om aan nieuwe regels te voldoen.'

Keerpunt

Den Hertog hoopt dat de acties een keerpunt vormen. 'Er ligt nog altijd het advies van de commissie-Remkes.' Die adviseert de veestapel in te krimpen om het stikstofprobleem rigoureus aan te pakken. 'Er moet nu geen stilte ontstaan', reageert Den Hertog. 'We moeten in gesprek met de overheid en een constructief beleid neerzetten voor de toekomst. Want als we nu vier weken niks horen, staan we zo weer op het Malieveld.'

