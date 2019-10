Refaja krijgt bedden voor zorg aan kwetsbare ouderen

De Treant Zorggroep wil in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal plaats maken voor zorg aan kwetsbare ouderen. Het zou gaan om ongeveer dertig bedden.

Het is een doekje voor het bloeden na het nieuws van gisteren dat de Treant Zorggroep 500 banen schrapt, onder meer door de spoedeisende hulp van het Refaja te sluiten.

Herstel en revalidatie

Topman Rolf de Folter van Treant zegt dat goed geluisterd is naar inwoners van Stadskanaal tijdens de bewonersbijeenkomsten. 'Eén ding kwam heel nadrukkelijk naar voren en dat was dat we veel kwetsbare ouderen hebben. Er liggen nu plannen klaar om samen met Zorggroep Meander plekken voor hen in te richten om herstel en revalidatiezorg te bieden.'

Rol van zorgverzekeraars

Volgens De Folter moet worden gedacht aan patiënten die thuis wonen en plotseling erg ziek worden, maar die niet naar een verpleeg- of ziekenhuis hoeven.

Het project moet deels worden gefinancierd door zorgverzekeraars. 'We merken dat zij een luisterend oor bieden', zegt De Folter. 'Maar zij zijn erop gericht om de kosten voor de zorg te beperken, dus dat is best ingewikkeld. Maar we moeten ook luisteren naar de behoeften van de bewoners van deze regio.'

Lees ook:

- Provincie over banenverlies Treant: 'Dit is echt een klap'

- Treant schrapt 500 banen; nachtelijke spoedafdeling Refaja nu al dicht