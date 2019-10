Dit weekend in Groningen: wijn proeven, verlichte boerderijen en een aardappelfeest

Een kijkje op de dierenweide

De dierenweide aan de Beukenlaan 1A in Nieuwe Pekela heeft zaterdag tussen 10:00 en 15:30 uur open huis. Je kunt tussen de dieren rondlopen, met paard en wagen een rondje maken of op het springkussen. Voor 5 euro mogen kinderen een eigen vogelhokje timmeren.

Tussen de middag worden hamburgers gebakken, de opbrengst daarvan is voor de kas van de dierenweide.

Wijnfestival

De Der Aa-kerk in hartje Stad is vanaf vrijdagavond drie dagen het decor van Wijnfestival Groningen. Dat betekent natuurlijk wijnproeven, maar ook hapjes eten, de nieuwste trends op wijngebied en stands van wijnhandelaren, die alles weten van wijn.

Kaarten kosten 17,50 per avond in de voorverkoop en 20 euro aan de deur.

Langs verlichte boerderijen

Vrijdag- en zaterdagavond loont het de moeite om een rondje langs Uithuizermeeden, Roodeschool, Oosternieland en Oosteinde te maken, waar tal van boerderijen feestelijk verlicht zijn. Er doen zo'n 50 boeren mee.

De hele route is zo'n 30 kilometer lang, je kunt voor 2 euro een boekje kopen met nuttige informatie.

Kinderboekenweekspektakel

In het Kielzog in Hoogezand vindt zaterdagmiddag het Kinderboekenweekspektakel plaats, met als thema: Ga je mee op reis?

Samen met een schrijver werken aan je eigen reisverhaal, of je eigen paspoort ontwerpen: het kan allemaal tijdens de workshops die georganiseerd worden. Maar je kan ook dansen en aan het einde van de middag is de voorstelling De Reiziger. Over een verwende koningszoon, die door zijn vader op reis gestuurd wordt.

Kaartjes voor kinderen kosten 7,50, voor volwassenen 3,50.

Leve de aardappel!

Aardappels, aardappels en nog eens aardappels in Hornhuizen, tijdens het Aardappelfeest. 'Iedereen is een aardappel op 5 oktober', belooft de organisatie. Er is onder meer een luxe diner, vanaf 17:30 uur. Kosten: 45 euro.

Maar er is ook een gratis programma, met onder meer muziek en de eerste Hornhuizer aardappellezing.

Muzikale fietstocht

In tien kerken in het noorden van onze provincie wordt zondag gemusiceerd, tijdens de zevende Muzikale Fietsroute, muziek op het Hoogeland. De naam zegt het al: het idee is dat je van kerk naar kerk fietst. Tussen 11:00 en 16:00 wordt er op het hele uur muziek gemaakt in de deelnemende kerken, in alle tien de kerken luisteren is dus niet haalbaar. Je kan gratis naar binnen.

Lukt het met de fiets niet, dan kan je volgens de organisatie ook met de auto van kerk naar kerk.

Zo klonk het twee jaar geleden:



Veel plezier dit weekend!