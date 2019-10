Zorgen over bezorging Noorderkrant

GemeenteBelangen Het Hogeland wil dat er nu echt wat gaat gebeuren aan de verspreiding van het gemeentenieuws in de Noorderkrant. De partij vindt dat de bezorging onder de maat is.

De partij ziet naar eigen zeggen al negen maanden lijdzaam toe hoe sommige huishoudens de krant niet krijgen en daarmee ook het gemeentenieuws niet kunnen lezen.

Voor GemeenteBelangen is de maat vol. Ze heeft het probleem aangekaart bij de gemeente, maar volgens de partij is er nog niks veranderd. Ze gaan nu zelf inventariseren in welke mate de bezorging te wensen over laat.

Oproep

Op Facebook en Twitter heeft GemeenteBelangen een oproep geplaatst. Via de mail kunnen inwoners hun klachten over de bezorging melden.

'Wel eens wat mis'

De NDC Mediagroep is verantwoordelijk voor de verspreiding en laat weten dat er wel eens iets fout gaat. 'Verspreiden is mensenwerk en daarom gaat er wel eens wat mis. Onze bezorgers zijn jong, 13, 14-jarigen die graag een centje willen bijverdienen of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Voor nieuwe bezorgers is het soms lastig de brievenbus te vinden of te ontdekken dat een woning meerdere brievenbussen heeft', laat een woordvoerder weten. Ook lukt het de uitgever niet altijd om op tijd vacatures in te vullen.

Weinig klachten

Het aantal klachten dat de krant zelf ontvangt over de bezorging, is gering. Bij de uitgave van 25 september waren er zeven klachten en bij de uitgave van 18 september vier. Er worden 25.000 exemplaren bezorgd in de gemeente Het Hogeland.

Buitengebied

Bezorging van de Noorderkrant in de buitengebieden en op industrieterreinen is niet vanzelfsprekend en wordt beperkt gedaan. 'Omdat de kranten bezorgd worden aan het eind van de middag, begin van de avond speelt veiligheid een belangrijke rol en wil bijna niemand hier bezorgen', aldus de woordvoerder.

Dat GemeenteBelangen een eigen meldpunt heeft opgericht vindt de NDC Mediagroep prima en ze zijn benieuwd wat daar uit komt.

Digitaal

Overigens kunnen de mensen die geen krant hebben ontvangen deze zelf ophalen bij één van de 25 afgiftepunten in de gemeente. Daarnaast is er een digitale krant beschikbaar, die wekelijks per mail toegestuurd kan worden.