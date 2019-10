Dit Was De Week: 'Dit is echt een klap'

Krakers in Stad, met de trekker vol door de hekken en slecht nieuws voor ziekenhuis Refaja: dat - en meer - was het nieuws van afgelopen week.

In Dit Was De Week praten we je elke zaterdag bij over het belangrijkste nieuws uit de provincie.

'Ik ben geen beest'

'Ik zit al bijna vier maanden vast voor iets dat ik niet heb gedaan. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.' Jan H., die verdacht wordt van anti-windmolenterrorisme, stond deze week voor de rechter. Hij blijft langer vast. 'Ik ben geen beest, en ben dat nooit geweest. Ik ben altijd opgekomen voor anderen.'

Luister hier een fragment van de verklaring die H. gaf:



'Kans meer dan gehad'

Na een paar dagen had de nieuwe Groningse burgemeester Koen Schuiling van Groningen er genoeg van: de krakers die sinds zondag in het Heykenspand in Stad zaten, werden eruit gezet.

Volgens Schuiling moesten de 'tijdelijke bewoners' om twee redenen het pand verlaten. 'In de eerste plaats omdat het een illegale situatie was. Daarnaast omdat we de situatie niet langer als veilig beoordeelden. Dat kwam omdat er mensen op afkwamen en ook het pand zelf niet veilig was.'

In een verklaring die de krakers de avond voor de ontruiming opstelden, werd een vrijwillig vertrek aangekondigd. Toch werden 's ochtends elf krakers aangehouden die weigerden het pand te verlaten.

'Ze hebben hun kans meer dan gehad', zegt Schuiling. 'Van meet af aan was ons standpunt duidelijk.'

Emoties vanwege stankoverlast

Zodra Otto Schröder uit Winschoten zijn diepste angst uitspreekt over de twee rokende pijpen in zijn achtertuin, schieten de tranen hem in de ogen. 'De fijnstofdeeltjes die de biomassa-installatie uitstoot, zijn zó klein dat ze direct in je bloed worden opgenomen. Dat kan kanker veroorzaken', zegt hij geëmotioneerd.

Schröder is niet de enige voor wie de installatie een steen des aanstoots is.



Wethouder Bard Boon: 'Wij willen dit probleem zo snel mogelijk opgelost hebben.'

Hoezo hekken?

Het was hét beeld van het grootschalige boerenprotest in Den Haag: boer Sander van Adrichem uit Noordbroek, die met zijn trekker door de hekken reed bij het Malieveld. '90 procent van de reacties was positief', zegt hij een dag later.

Duizenden boeren, ook uit onze provincie, deden mee aan het grootste boerenprotest sinds jaren. Ze zijn boos over het stikstofbeleid en ze zijn het zat om te worden afgeschilderd als milieuvervuilers en dierenkwellers.

'Het gevoel dat je er wel mag zijn, dat was hartverwarmend. Eigenlijk zaten de trekkerchauffeur en ik allebei met tranen in onze ogen', zegt Alma den Hertog van LTO Noord, die ook naar Den Haag was.

'Dit is echt een klap'

Geschrokken reacties na het nieuws dat Treant Zorggroep 500 banen schrapt. Dat komt onder meer door de sluiting van de spoedeisende hulp-afdeling van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. De nachtelijke spoedeisende hulp in Stadskanaal is zelfs per direct dicht.

'Dit is echt een klap', reageert de provincie. 'Hier zijn we wel verbaasd over', stelt vakbond FNV.



Verslaggever Martijn Folkers vertelt wat de gevolgen zijn:



Slotplaat

Niehove werd deze week door Elsevier uitgeroepen tot mooiste dorp van het land. Oordeel zelf:

Niehove (Foto: Gertjan van Noord/Flickr Creative Commons)