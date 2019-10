Dit zijn de 'nieuwe vrachtwagens' in Stad

De wegen in de stad Groningen worden steeds voller en voor vrachtwagens blijft er weinig ruimte over. Omdat deze vierwielers steeds minder vaak in de stad te zien zullen zijn neemt Noordzaken een kijkje bij de 'nieuwe vrachtwagens', die de stad al dagelijks doorkruisen.

De Urban Arrow (en Carla) van Dropper

Het bedrijf Dropper wil bezorgingen zo slim mogelijk combineren. Bijvoorbeeld door een bezorger tegelijkertijd voedsel en andere producten te laten bezorgen. Een van de modellen die Dropper hiervoor gebruikt is de Urban Arrow.

Ook dieven hebben de 'nieuwe vrachtwagens' ontdekt, zo blijkt uit de diefstal eerder deze week.

De Arrow kan draaien waar de bus dat niet kan Jantine Doornbos - oprichter Dropper

Hoeveel past er in de Urban Arrow?

Doornbos: 'In de Urban Arrow past 1500 liter. Als we daar de Carla (aanhanger) aan vastmaken komt er negenhonderd liter aan inhoud bij. Op deze manier kunnen we veel in één keer meenemen en sneller op locatie zijn.'



Hoe behendig en bestendig is de Urban Arrow?

Doornbos: 'Qua behendigheid en snelheid heeft de Urban Arrow een grote voorsprong op de huidige bestelbussen. We kunnen vaak sneller door smalle straten rijden en draaien waar een bus dat niet kan. Door preventief te werk te gaan proberen we ongemakken onderweg te voorkomen. Natuurlijk kun je bijvoorbeeld een lekke band niet altijd voor zijn. '



Hoe snel is de Urban Arrow en welke afstanden worden wekelijks gefietst?

Doornbos: 'Een Urban Arrow heeft een maximum snelheid van 25 kilometer per uur, maar daar komen we in de stad natuurlijk niet aan toe. De gemiddelde afstand per bezorgronde is vijftien kilometer. Met de accu's die in de Arrow zitten kunnen we ongeveer twintig kilometer rijden, op eco-stand zelfs veertig kilometer.'



De Larry vs Harry bullitt van Go Fast

Go Fast is een andere koerierdienst in Stad. Het bedrijf bestaat drie jaar en opgericht door Peter Rugge. Bij Go Fast zijn drie mensen werkzaam en Rugge verwacht dat het bedrijf verder groeit. Hun model? De Larry vs Harry bullitt.

De fietsen zijn hufter-proof Peter Rugge - eigenaar Go Fast

Hoeveel past er in de Larry vs Harry?



Rugge: 'De inhoud is 180 liter. Zelf ga ik niet met meer dan honderd kilo op pad. We hebben ook trailers, als we die aan de fiets vastmaken kunnen we tot 150 kilo meenemen.'



Hoe behendig en bestendig is dit model?

Rugge: 'De Larry vs Harry is erg behendig. Het is een combinatie van veel meenemen en toch behendig blijven. Dit kan omdat het zwaartepunt in de fiets laag ligt. De fietsen zijn 'hufter-proof', uitgegaan van een vijfdaagse fulltime werkweek houdt de Larry vs Harry het zeker drie jaar vol. Roterende onderdelen, zoals de tandwielen of de ketting, slijten wel sneller.'



Hoe snel is de Larry vs Harry en welke afstanden worden wekelijks gefietst?

Rugge: 'De Larry vs Harry is heel snel. Ons verspreidingsgebied is de Stad, Haren en Hoogekerk en we kunnen alles binnen een uur afleveren. Zelf werk ik fulltime en dan maak ik ongeveer vierhonderd kilometer per week.'



De Rytle van Citye

Citye is een nieuw initiatief in de Stad. In samenwerking met andere partijen zijn ze druk bezig geweest om een nieuw bezorgingssysteem in elkaar te zetten. Daarbij hoort ook een nieuw soort koeriersfiets: de Rytle.

De Rytle rijdt mooier met bagage dan zonder Alex Oldenburger - initiatiefneumer Citye

Hoeveel past er in de Rytle?

Oldenburger: 'In de achterbak kan tot 180 kilo, voorin kan ook nog eens 25 kilo en aan de zijkant zit nog een bakje waar vijf kilo in kan. In totaal dus 210 kilo. Het mooie is dat je niet merkt dat je zoveel gewicht bij je hebt'



Hoe behendig en bestendig is dit model?

Oldenburger: 'De Rytle is zeer behendig. Hoewel hij wat groot is, is hij erg handig in de Stad. Omdat het een driewieler is valt hij ook niet zomaar om. Ze zijn zo gebouwd dat ze het werk uitstekend aankunnen. De verwachting is dat een Rytle ongeveer vijf jaar mee kan. Daarna kan de fiets, na een opknapbeurt, nog eens vijf jaar mee.'



Hoe snel is de Rytle en hoeveel wordt er wekelijks mee gefietst?

Oldenburger: 'De Rytle is vrij snel, sneller dan een vrachtwagen en ook nog eens veertig procent goedkoper. We zitten nog in de testfase dus we kunnen nog niet precies vaststellen hoe het straks in zijn werking gaat, maar ik ga ervan uit dat we straks wel aardig wat kilometers gaan maken. De Rytle kan per accu 87 kilometer rijden en er zitten twee accu's in.'



De Triobike van Cycloon

Cycloon is, sinds de oprichting in Groningen in 1999, uitgegroeid tot een landelijke koeriersdienst. Duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling staan hoog in het vaandel van het bedrijf. Bezorgers kunnen sinds twee jaar gebruik maken van een nieuw model, de Triobike.

In de stad zijn de triobikes sneller dan bestelauto's Tim Weerkamp - bedrijfdleider Cycloon Groningen

Hoeveel past er in de triobike?

Weerkamp: 'De fietsen zijn getest met 150 kilo, dit is inclusief bestuurder. De inhoud is ongeveer 330 liter. Omdat sommige van onze klanten nadrukkelijk vroegen om een dichte bak hebben we hier in geïnvesteerd.'



Hoe behendig en bestendig is dit model?

Weerkamp: 'Vanwege de lange wielbasis is de triobike niet super behendig. Als je moet draaien kun je dit bijvoorbeeld beter doen door de fiets van achteren op te tillen. Toch is hij snel en perfect voor in de Stad. Dit model is nog nieuw dus we weten nog niet precies hoe lang hij meekan. Inmiddels hebben we ze twee jaar in gebruik, maar nog niet intensief.'



Hoe snel is de Triobike en hoeveel wordt er wekelijks op gefietst?

Weerkamp: 'We kunnen niet precies vaststellen hoe snel onze fietsen zijn omdat we werken met 'stops'. Hierdoor komt de bezorger niet tussentijds terug op het depot maar gaat hij in een keer bij alle klanten langs. Ik zeg altijd dat een uur voor tien kilometer staat, dat is bij een voltijd koerier dus vierhonderd kilometer per week. In de decemberdagen wil het wel eens voorkomen dat iemand honderd of zelfs 120 kilometer op een dag rijdt.'