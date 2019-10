Groningen legt verkoop en gebruik van lachgas aan banden

Bij evenementen in de gemeente Groningen mag geen lachgas meer worden verkocht of gebruikt. Het gaat om evenementen in de openbare ruimte en om evenementen waarbij veel jongeren aanwezig zijn.

Een volledig verbod op het verkopen en gebruiken van lachgas komt er niet. 'Lachgas is een legaal product, het aanbieden ervan is niet strafbaar', stelt de gemeente. Lachgas wordt bijvoorbeeld gebruikt in slagroomspuiten.

Nadelige effecten voorkomen

Bij evenementen die niet in de openbare ruimte worden gehouden en waar vrijwel geen jongeren zijn, gaat de gemeente het gebruik van lachgas ontmoedigen. De organisator van zo'n evenement moet maatregelen treffen om nadelige effecten van lachgas te voorkomen.

Straatverkoop

De gemeente wil ook de straatverkoop van lachgas aanpakken. De straatverkoop in het algemeen is al verboden op sommige plekken in de stad.

'Indien nodig kan op andere locaties waar lachgas-overlast wordt ervaren, ook een verbod worden ingevoerd', schrijft de gemeente.

Afval

Ook kunnen gebruikers van lachgas beboet worden wanneer ze lachgaspatronen op straat achterlaten.

GroenLinks-fractievoorzitter Mirjam Wijnja is blij met de maatregelen. 'Mooi nieuws!', twittert ze. 'Groningen gaat de verkoop en het gebruik van lachgas aanpakken, inclusief de enorme berg afval die het veroorzaakt.'

Zorgen

De gemeente neemt de maatregelen 'omdat het toenemend gebruik van lachgas zorgen baart.'

In het uitgaansgebied is het gebruik van lachgas goed zichtbaar. 's Nachts worden ballonnen met lachgas verkocht en na een stapnacht liggen de straten vaak bezaaid met lege ballonnen en lachgaspatronen. De verkoop in winkels wordt met de nieuwe maatregelen niet geraakt.

