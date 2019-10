Oldambt wil belangrijke publicaties niet terug in de papieren krant

'Linksom of rechtsom, zaken die inwoners direct aangaan móeten in de krant gepubliceerd worden.' Dat zegt Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden. Diezelfde boodschap verkondigde hij in april dit jaar, maar nu blijkt dat de gemeente Oldambt daar niet aan mee wil werken.

Dat terwijl alle partijen in politiek Oldambt vraagtekens zetten bij de huidige werkwijze, maar volgens de gemeente zijn er genoeg mogelijkheden waardoor inwoners op de hoogte blijven van belangrijke zaken.

Gemeentelijke publicaties



Maanden geleden vroeg Nieboer al aandacht voor het onderwerp. Reden was de komst van een biomassa-installatie in Winschoten. De gemeente publiceert via meerdere kanalen, voornamelijk online, informatie over zaken die staan te gebeuren. Tot 2013 gebeurde dat ook in de krant, maar vanwege bezuinigingen werd daarmee gestopt.

Pas zodra een procedure doorlopen is, krijgen omwonenden een brief in de bus waarin ze geïnformeerd worden. Probleem daarvan: op dat moment zijn zij te laat om in beroep te gaan.

Dat overkwam mensen aan de Watertorenstraat in Winschoten. Zij hebben de digitale publicaties gemist en kregen opeens een brief in de bus waarin stond dat op enkele tientallen meters van hun woning een biomassa-installatie komt te staan. Die zorgt volgens hen voor veel overlast.

Reden voor Nieboer om zich hardop af te vragen: doen wij wel genoeg om mensen op de hoogte te houden van zaken waartegen zij in beroep kunnen gaan? Het antwoord op zijn eigen vraag: nee, dat doen wij niet.

Andere mening



De gemeente Oldambt heeft een andere mening. Over het informeren in de krant schrijft Oldambt: 'Wij stellen voor dit niet te (gaan) doen. Op grond van vaste jurisprudentie hebben inwoners zelf ook een verantwoordelijkheid om zich op de hoogte te stellen van bekendmakingen van de overheid.'

Volgens Oldambt zijn er opties genoeg. 'Wij publiceren op overheid.nl, onze eigen website, je kunt via e-mail en een app op de hoogte blijven, er bestaat een schriftelijke service waar inwoners zich voor kunnen aanmelden en bekendmakingen liggen op de centrale tafel in het gemeentehuis.'

Voor de duidelijkheid: Oldambt schrijft zelf over de schriftelijke service dat die 'nog niet actief gecommuniceerd is' en dat slechts negentig mensen daar gebruik van maken.

Nieboer over het antwoord van gemeente: 'De gemeente noemt veel opties, maar dat is voor onze partij niet genoeg. Wij begrijpen dat we naar een digitale wereld toe gaan, maar daar zijn wij nog niet aan toe. Er zijn nog veel mensen die de krant lezen.'

Streekblad en Oldambtster

Nieboer blijft doorgaan met zijn strijd. 'De publicaties moeten gewoon in de Oldambtster en in het Streekblad verschijnen. Inwoners moeten goed op de hoogte zijn van zaken waartegen zij bezwaar kunnen maken.'

De voorman van de Partij voor het Noorden gaat opnieuw vragen stellen over de volgens hem onvolledige service. 'De antwoorden van de gemeente op onze vragen zijn wat mij betreft echt te makkelijk. Ook de kosten die de gemeente aanhaalt zijn volgens Nieboer te kort door de bocht.

'Er wordt uitgegaan van 51 publicaties per jaar. En dat dat meer dan 30.000 euro kost. Volgens mij hoef je echt niet elke week, maar eens per maand zo'n publicatie te doen. Dat scheelt al een hele hoop kosten.'

