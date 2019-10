'Microplastics zijn overal en we worden er continu aan blootgesteld'

Microplastics zijn overal, onder meer in de kleding die we dragen (Foto: Jos Schuurman/FPS)

'Het zijn er een heleboel, ze zijn overal en we worden er continu aan blootgesteld. Dat heeft wel wat extra onderzoek nodig', zegt onderzoekster Fransien van Dijk. 'Het is echt niet zo dat we nu allemaal bang moeten zijn dat we die kleine vezeltjes inhaleren, maar er moet wel meer onderzoek naar komen.'

Steeds meer

Uit onderzoek in het laboratorium blijkt dat piepkleine nylonvezeltjes de luchtwegen kunnen aantasten, terwijl die altijd vrij onschuldig leken. Probleem is dat deze microplastics steeds meer voorkomen in het milieu, omdat ze nauwelijks worden afgebroken. Ons lichaam krijgt er dus steeds meer mee te maken.

De onderzoekers werken met een model waarin menselijke longen nagebootst worden. 'Aan de longcellen voegen we vezels toe. Als we dat doen met nylonvezels, zien we dat er een enorm negatief effect is op het groeien van die minilongetjes. Bij polyester zien we dat niet', zegt Van Dijk.

'Best heftig'

'Het is best een heftig effect, maar bedenk wel dat het in een laboratorium is. De hoeveelheid die wij waarschijnlijk inademen, is veel minder groot', nuanceert ze.

De vezeltjes zitten onder meer in kleding. Zelf houdt Van Dijk er rekening mee, ze draagt zo veel mogelijk katoenen kleding.

'Door het dragen van synthetische kleding, lever je echt een bijdrage aan de plasticvervuiling. Al zou het niet schadelijk zijn voor je longen, dan is het alsnog schadelijk voor je omgeving.'

Congres

Donderdag is er in Amsterdam een congres over het probleem, georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. Naast wetenschappers zijn er ook mensen uit de industrie aanwezig. 'Van alle kanten wordt die plasticvervuiling belicht.'

Van Dijk weet niet of het ooit gaat lukken de kleine plasticdeeltjes helemaal uit te bannen. 'We kunnen het wel verminderen, maar ze zijn overal en komen overal voor. Misschien helpt het al als je wat vaker op de fiets gaat en minder vaak met de auto. Van autobanden komen bijvoorbeeld ook heel kleine vezeltjes vrij.'

Lees ook:

- Is de kwaliteit van het Groningse drinkwater in gevaar?

- Waddenacademie: 'Onderzoek vooral microplastics rondom containerramp'