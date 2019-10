Enexis heeft niet genoeg technische trucs om capaciteitsprobleem op te lossen

De regionale netbeheerder heeft in zijn werkgebied 19 knelpunten aangewezen, waarvan vijf in Groningen: Eemshaven-Oost, Weiwerd, Kropswolde, Musselkanaal-Zandberg en Stadskanaal. Voor deze hoogspanningsstations kan Enexis voorlopig geen aanvragen voor het terugleveren van stroom honoreren. Simpel gezegd: Enexis kan daar de geleverde stroom door nieuwe zonneparken niet verwerken.

Meer ruimte

Enexis kondigde een paar maanden geleden aan dat het wilde proberen meer ruimte te krijgen om opstoppingen op het netwerk te voorkomen of op te lossen. Die mogelijkheden zijn vastgelegd in de netcode, een uitwerking van de Elektriciteitswet. Enexis hoopte dat het mogelijk zou zijn om de beperkte capaciteit afhankelijk van het tijdstip en de aanbod van stroom als het ware bij opbod te verkopen. Maar dat blijkt technisch niet mogelijk.

Extra energie opslaan?

De netbeheerder zou graag een andere beschrijving van de netcode willen, waarmee congestiemanagement (of curtailment) voor zowel klanten als netbeheerders wel een goed werkend middel kan worden, waarmee het bestaande net beter kan worden benut, vertelt woordvoerder Jan Bakker.

'Het is bijvoorbeeld interessant om met marktpartijen te onderzoeken of zon- en/of windenergie is op te slaan in batterijen op momenten dat er een te groot aanbod is. Die energie kunnen we dan later gebruiken als er minder aanbod is.'

