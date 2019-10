Hogere vaccinatiegraad in Groningse ziekenhuizen door grote griepepidemie in 2017

De cijfers

Op dit moment beginnen de ziekenhuizen met de voorbereidingen voor het nieuwe griepseizoen. Campagnes worden weer opgestart om ook dit jaar de griepvaccinaties onder het personeel onder de aandacht te brengen. Cijfers over 2019 zijn er daarom nog niet. Wel over 2018. En daar is bij ieder ziekenhuis een stijgende lijn in te zien, ten opzichte van 2017.

Ziekenhuis 2017 2018 UMCG 36 % 44 % Martini Ziekenhuis ± 17 % 27 % Ommelander Ziekenhuis 13 % 23 % Treant (Refaja) 20 % 37 %

De interne campagnes voor een griepprik werken wel Lars Wormgoor - woordvoerder Treant

Epidemie in 2017

Lars Wormgoor, woordvoerder van Treant, legt uit waarom het aantal collega's met een griepprik groeit. 'Er is geen verplichting voor ziekenhuispersoneel om een griepprik te halen. Zelfbeschikking over je eigen lichaam speelt daarbij een grote rol. Toch houden we wel interne campagnes om de griepprik te stimuleren. Die werken wel.'

Dana Kragten, woordvoerder van het Martini Ziekenhuis, herkent dit. Daarnaast noemt ze de griepepidemie van 2017 als belangrijke reden voor de groei van het aantal medewerkers dat een griepprik haalt. 'Die griepepidemie was vrij heftig en had een grote impact. Daardoor zien veel collega's meer het nut in van een griepprik. Zeker voor medewerkers die direct in contact staan met patiënten is het belangrijk om risicogroepen, zoals ouderen en mensen met suikerziekte, zoveel mogelijk te beschermen.'

We proberen het halen van een griepprik zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken Janneke Kruse - woordvoerder UMCG

Karretjes komen langs

Om de drempel zo laag mogelijk te krijgen gaan in het UMGC mensen karretjes langs werkplekken, waar medewerkers een griepprik kunnen halen. 'We proberen het halen van een griepprik zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken,' vertelt Janneke Kruse, woordvoerder van het academisch ziekenhuis. 'We hechten een groot belang aan de veiligheid van onze patiënten. Ik heb het gevoel dat we inmiddels op een turning point zitten. Jarenlang hebben we gedacht: de griepprik moet uit de mensen zelf komen. Maar nu zijn we meer en meer actief bezig om collega's zover te krijgen om een griepprik te halen.

Ouderen kwetsbaar

Ouderen zijn dus een kwetsbare groep. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat Ten Boer vorig jaar het hoogste percentage 60-plussers kende met een griepprik. Ruim driekwart van hen is gevaccineerd. In Grootegast lag dit percentage lager: net geen veertig procent.

Een duidelijke verklaring voor deze verschillen kon het RIVM niet geven. Het kan er mee te maken hebben dat mensen een huisarts in een andere gemeente hebben. De griepprik wordt via de huisarts verstrekt.

Prikken is altijd beter dan niet prikken Lars Wormgoor - woordvoerder Treant

2017: Pech met vaccin In 2017 kregen veel mensen die een griepprik hebben gehad alsnog griep. Dat had te maken met de samenstelling van de prik. 'In Nederland werden in de griepprik altijd drie griepvarianten gestopt,' legt Wormgoor uit. 'De samenstelling is ieder jaar anders, omdat het griepvirus heel snel verandert. Ieder jaar moet weer ingeschat worden welke griepvarianten het komende seizoen voor de griepgolf gaan zorgen. En de meest daarop lijkende griepvarianten stop je in het vaccin.' Volgens het UMCG wordt met tal van deskundigen uitgezocht hoe de griepprik van dit seizoen eruit komt te zien. Maar omdat het griepvirus heel snel verandert blijft altijd een beetje een gok. Een woordvoerder van het RIVM voegt daaraan toe: 'Het is altijd zo dat de griepprik het ene jaar beter werkt dan het andere jaar.' Om die reden wordt dit jaar in Nederland gewerkt met vier in plaats van drie griepvarianten in de griepprik. Wormgoor: 'Daardoor wordt de bescherming tegen griep nog beter.' Bovendien is het volgens hem sowieso beter om wél een griepprik te halen, ook als die prik niet helemaal goed past. 'Je bent dan misschien niet voor 100 procent gedekt, maar wel voor 80 procent. En je hebt mildere symptomen en herstelt hoe dan ook sneller. Prikken is altijd beter dan niet prikken.'



