Theaterspektakel uitgesteld wegens geldgebrek

Het theaterspektakel Noord op de Schaal van Richter wordt voorlopig uitgesteld. Dat heeft producent Geke Hoogstins alle betrokken medewerkers per brief laten weten.

De voorstelling zou vanaf volgend jaar maart veertig keer in een speciaal gebouwde theaterhal in Zuidbroek te zien zijn. 'Helaas hebben we niet de voldoende financiële middelen om de voorbereidingskosten te dekken en de voorstelling in maart uit te voeren', schrijft Hoogstins in een persverklaring.

Volgens de producent ligt er een spannend verhaal klaar dat Groningen op de kaart kan zetten. 'En dat willen we niet zomaar in de kast zetten. Daarom gaan we de komende maanden aan het werk om de voorstelling in het voorjaar van 2021 te realiseren', aldus Hoogstins.

