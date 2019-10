Ard van der Tuuk geïnstalleerd als burgemeester in Westerkwartier

Ard van der Tuuk is woensdagmiddag geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Westerkwartier. Dat gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering in De Postwagen in Tolbert.

Van der Tuuk is de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerkwartier, die op 1 januari ontstond uit de fusie van Zuidhorn, Grootegast, Marum, Leek en een deel van de voormalige gemeente Winsum.

Eerder in Grootegast

Van der Tuuk was een van de negen sollicitanten voor de burgemeesterspost. In het verleden was de PvdA'er onder meer gedeputeerde in Drenthe en waarnemend burgemeester in Grootegast.

Nadat commissaris van de Koning René Paas de eed had afgenomen, kreeg Van der Tuuk de ambtsketen omgehangen door locoburgemeester Geertje Dijkstra-Jacobi. In zijn toespraak dankte Van der Tuuk de vertrouwenscommissie voor het in hem gestelde vertrouwen. En ging hij in op de hernieuwde kennismaking met Westerkwartier, een gebied waar hij zich thuis voelt na zijn periode in Grootegast.

Klik

'Ik wist na drie jaar dat ik dit graag zou willen blijven doen', zegt Van der Tuuk.

'Maar ik wist ook dat ik dit werk alleen goed kan doen in een gebied waar ik een klik heb met de mensen, met de cultuur en met de natuur. In een gemeenschap waarin men de buurman nog kent, samen dingen regelt en zorg heeft voor elkaar.'

'DNA is een begrip in deze gemeente, dames en heren; Dichtbij, nuchter en ambitieus. Ik vind het zo treffend de kwaliteiten samenvatten van deze regio. Ik voelde die klik met dat DNA, met deze gemeenschap en dit gebied.'

