Dove Wiren strijdt vanuit Groningen voor meer rechten in Suriname

Hij is 19 jaar, doof en de inspiratiebron voor de film 'Wiren, the movie', die deze week op het Nederlands Film Festival wordt vertoond.

Wiren uit Suriname heeft er alles voor over om na zijn middelbare school door te leren. Dat brengt hem van zijn geboorteland naar Groningen. Want in Suriname is het onderwijs voor dove kinderen goed geregeld, maar daarna houdt het op.

Doorstromen

Bij Kentalis in Haren doorloopt hij een drie maanden lang traject om zijn niveau te bepalen en zoveel mogelijk vaardigheden op te doen. Die wil hij meenemen naar Suriname, om daar aan andere doven les te geven.

Doven in Suriname kunnen wel naar school, maar hoger onderwijs is uitgesloten. Hier is dat anders, vertelt Anja Nutters van Kentalis. Kinderen kunnen de lagere en middelbare school op een speciale Guyotschool doen, maar stromen daarna door naar bijvoorbeeld regulier mbo. 'Dan krijg je tolkuren waarmee je het onderwijs op een reguliere school kan volgen.'

Dat is in Suriname niet zo en Wiren wil dat anders zien. Onduidelijk is nog wat Wiren aankan en ook of hij wil doorstromen in Nederland. Dat hangt ook af van hoe hij zich voelt. Hij gebruikt de komende maanden in elk geval om zoveel mogelijk kennis op te slurpen.

Gelijke kansen

'De techniek, de telefoon, administratie, apps. Alles op het gebied van ICT. En dan in Suriname daarover vertellen wat ik hier geleerd heb, wat kan. Bijvoorbeeld met een beamer en powerpoint dingen laten zien en daarover vertellen.'

De film is gebaseerd op zijn verhaal en van andere doven in Suriname. Wiren wil de film gebruiken om aandacht te krijgen voor gelijke kansen voor doven. 'Ik vind dat mensen er echt naar toe moeten. Het is zo'n eye-opener.'

De trailer van de film 'Wiren, the movie'