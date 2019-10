Imperium van de Solingers definitief ten onder

Na het debacle met Athleteshop.nl stapten de gebroeders Ringer en Yuri in een nieuw zakelijk project met de aankoop van de webwinkel Xolt. Die werd door Ringer Solinger december vorig jaar gekocht van de Groninger (vastgoed-)ondernemer Sven Gout. Yuri had een bijrol in Xolt, waarvan de leiding in handen was van eigenaar Ringer.

Een half jaar daarvoor ging Athleteshop failliet. Het bedrijf van oud-topschaatser Yuri Solinger liep vast in een schuldenlast die het had gebouwd bij vooral leveranciers. In de periode voor het bankroet haalde Athleteshop zich de boosheid van talloze klanten op de hals door spullen niet of veel te laat te leveren.

Leeg en te huur

Een doorstart van Athleteshop kwam er bij gebrek aan belangstelling van kopers niet. Kort na het afketsen van de plannen Athleteshop voort te zetten, kocht Ringer Solinger Xolt en verhuisde het bedrijf van het industrieterrein in Oostwold bij Leek, naar Groningen. Het pand waar Xolt zat aan de Stavangerweg is nu weer leeg en staat te huur.

De laatste weken werden er al nauwelijks nog producten aangeboden in de Xolt-webshop. Vrijwel alle te koop aangeboden artikelen stonden als 'tijdelijk uitverkocht' op de site.

Nadat het bedrijf door de magere verkopen min of meer doodbloedde is het uiteindelijk eind september bij gebrek aan baten opgeheven. Ook de aan Xolt verbonden webwinkel voor diervoeder en huisdierenbenodigdheden Skooby.nl is niet meer actief.

Veel geld geïnvesteerd

Oud-Xolt-eigenaar Sven Gout heeft zijn voormalig bedrijf met lede ogen ten onder zien gaan. 'Heel even heb ik overwogen Xolt terug te nemen', zegt Gout. 'Maar omdat mijn aandacht momenteel bij andere zaken ligt heb ik het niet gedaan.'

'Het is jammer, ik heb er veel geld in geïnvesteerd', zegt Gout over de teloorgang van Xolt. 'Zelf kreeg ik het niet goed van de grond en ik dacht dat zij het wel zouden kunnen.'

Boedel

Curator Peter Bakker van BENK Advocaten in Groningen laat weten dat de afwikkeling van het bankroet van Athleteshop zo goed als voltooid is. 'De laatste spullen uit de boedel zijn kortgeleden verkocht', aldus Bakker. Het betrof aldus de curator 'een flinke voorraad goederen die een goede opbrengst opleverde'.

In de afgelopen maanden hebben zowel Yuri Solinger als zijn broer Ringer op geen enkel verzoek inhoudelijk commentaar te leveren gereageerd.

