Boer Sander 'the day after': 'M'n kinderen werden op school met applaus onthaald'

Boer Sander van Adrichem werd, door zijn actie om met zijn trekker door de hekken van het Malieveld te rijden, een beetje het (Groningse) gezicht van het boerenprotest van dinsdag. '90 procent van de reacties was positief', zegt hij een dag later.

En dat waren er nogal wat, die reacties. Via bijvoorbeeld Facebook of andere social media kwamen die tot hem. 'M'n kinderen werden zelfs met applaus onthaald op school', laat hij weten in de studio van Noord Vandaag.

Keerzijde

De hoeveelheid positieve reacties hebben echter ook een keerzijde, bekende Van Adrichem. 'We hebben door de acties van dinsdag enorm veel goodwill gekweekt. Je wilt die mensen nu natuurlijk niet voor het hoofd stoten.'

We zijn bereid ver te gaan, maar we willen de goodwill die dinsdag is gekweekt natuurlijk niet op het spel zetten Boer Sander van Adrichem

Van Adrichem denkt dat hij en z'n collega's hun punt wel hebben gemaakt. 'Mensen moeten zich realiseren dat wij hun voedsel produceren, en daar willen we gewoon wat meer waardering voor. Ook voor het buitenland produceren we veel voedsel. Als dat straks niet meer kan, dan zal dat elders moeten gebeuren. Maar dat kan nergens beter dan in Nederland.'

Schiphol plat

In diverse media ging woensdag al bericht over een appje rond, waarin boeren werd opgeroepen om mee te doen aan een actie om op 29 oktober Schiphol plat te leggen. Het Farmers Defense Force (FDF) distantieerde zich meteen van het bericht. Terecht, meent Van Adrichem.

'Dat is niet goed te praten', zegt hij. 'Je moet niet provoceren in zo'n app. Het FDF heeft een termijn van vier weken gesteld om een reactie van de politiek af te wachten, en daar moeten we eerst op wachten.'

Bereid ver te gaan

Natuurlijk, bekent Van Adrichem: 'We zijn bereid om ver te gaan, maar om dan meteen aan Schiphol te denken... Bovendien: we willen de goodwill die dinsdag is gekweekt natuurlijk niet meteen op het spel zetten.'

Lees ook:

- Boer Sander ging viraal: 'Eventuele schade betalen we natuurlijk'

- 'We willen niet worden afgescheept met een stil plekje buiten de stad'