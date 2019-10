Opluchting in Delfzijl: NAM betaalt bevingsschade van sportschool

Na ruim vijf jaar is er een doorbraak in de strijd tussen de Delfzijlster sportschoolhouder Joop Aukes en de NAM. De aardoliemaatschappij heeft bijna 400.000 euro overgemaakt voor het herstel van aardbevingsschade.

Het gebouw van sportschool Imperial in Delfzijl Noord kampt met verzakkingen en scheuren in muren. Dat is onder andere te zien bij de squashbanen en de garages.

Rechtszaken

Aukes kon het lange tijd niet eens worden met de NAM over het schadebedrag. De eigenaar heeft daar de afgelopen jaren meerdere rechtszaken over gevoerd.

Afgelopen zomer besloot de Arbiter Bodembeweging dat de NAM een deel van het geëiste schadebedrag moet betalen voor het herstel. Het geld is afgelopen week overgemaakt.

PTSS

Voor Aukes is dat een opsteker na een persoonlijk moeilijke periode: 'De strijd was heel zwaar. Ik ben oververmoeid, heb slaapproblemen en door mijn hele lichaam ontstekingen. Volgens specialisten heb ik PTSS opgelopen.'

Kortom, de sportschoolhouder heeft veel, misschien wel teveel gevraagd van zijn lichaam. Heeft hij ook te hoog ingezet bij de NAM? Naar eigen zeggen niet.

'Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat het bevingsschade was. Als je ergens voor strijd, vind ik ook dat het rechtvaardig moet zijn, dat je er geen slaatje uit slaat. Het was dan ook geruststellend dat we steeds weer nieuwe scheuren ontdekten', aldus Aukes.

Finale kwijting

Het geld kwam niet zomaar op Aukes' bankrekening. De NAM eiste aanvankelijk dat de eigenaar moest tekenen voor finale kwijting, waarmee alle schade is afgedaan. Dat is tegen de regels van de Arbiter Bodembeweging in.

Die eis trok de NAM later in, bevestigt een woordvoerder.

Nieuwe apparatuur

Met het geld gaat Aukes de sportschool opknappen en de schade deels herstellen. Door het conflict lag het onderhoud van het gebouw grotendeels stil. Ook wil hij nieuwe fitnessapparatuur kopen.

Het conflict is nog niet helemaal voorbij. Volgens Aukes is er nog meer aardbevingsschade: 'Ik zie dit als een tussenstap. De echte strijd moet nog geleverd worden.'

