Wethouder diep door het stof na misser rond Pepergasthuis

'We hebben het als college niet goed gedaan en daar bied ik mijn excuses voor aan. Maar ik neem afstand van de suggestie dat we de raad willens en wetens verkeerd hebben geïnformeerd.'

De Groninger wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) ging woensdag diep door het stof na zijn eerdere uitglijder rond de verkoop van het Pepergasthuis in Stad. Dat deed hij tijdens de raadscommissie Ruimte en Wonen.

'Een politieke doodzonde'

Het college kwam recent met een raadsvoorstel om een zogeheten oppervoogd aan te stellen om de verkoop van het Pepergasthuis door woningcorporatie Lefier te dwarsbomen. Later bleek dat de mogelijkheid om een voogd aan te stellen dertig jaar geleden al is afgeschaft door de gemeente.

Coalitiepartij D66 is uiterst kritisch over de handelswijze van de wethouder. 'Wat bezielde het college om een dergelijk voorstel in te dienen. Een onjuist raadsvoorstel aan de raad sturen is niet niets', aldus fractievoorzitter Berndt Benjamins. 'Dat mag wel even fel bekritiseert worden wat mij betreft.'

'Het verkeerd informeren van de raad is een politieke doodzonde', vult fractievoorzitter René Bolle van oppositiepartij CDA aan. 'De vraag is of wij wel of niet goed zijn voorgelicht, en of het college alle informatie aan ons heeft gegeven.'

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij noemt het handelen van het college onbegrijpelijk en onbestaanbaar. 'Hoe kan het zijn dat de raad op een dergelijke wijze wordt geïnformeerd. Als er zo laconiek over wordt gedaan dan vraag ik me af hoeveel van dergelijke voorstellen we nog tegemoet kunnen zien.'

'College verdient een compliment'

Steun krijgt wethouder Van der Schaaf van zijn eigen partij. 'Het zijn zware aantijgingen gezien de informatie waar we over beschikken', stelt PVDA-raadslid Maarten van der Laan. 'Wij zien geen reden om aan te nemen dat er niet ter goeder trouw is gehandeld. Sterker nog: dat het college alles uit de kast haalt om het Pepergasthuis te behouden, verdient een compliment.'

Ook de ChristenUnie noemt de intentie om het Pepergasthuis te behouden een goede, maar spreekt desondanks van een kwalijke zaak. 'De raad moet kunnen vertrouwen op de informatie van het college', aldus Tessa Moorlag.

'We komen er op terug'

'Hoe kunnen we dit cruciale punt gemist hebben?', vroeg Van der Schaaf zich hardop af. 'Het is niet meer en niet minder dan een fout. We zetten hoog in en halen alles uit de kast om de verkoop te voorkomen. Maar kennelijk hebben we niet genoeg uit de kast gehaald, want anders hadden we dit essentiële document niet gemist. Het is in ieder geval niet voortgekomen uit slordigheid of willens en wetens foutief handelen.'

Van der Schaaf is diep door het stof gegaan, maar daarmee is de kous voor het CDA en D66 nog niet af. 'Hij heeft z'n excuses aangeboden, maar hij heeft nog een aantal vragen onbeantwoord gelaten. Dus daar komen we nog wel op terug in de gemeenteraad', aldus Berndt Benjamins.

