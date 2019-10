Hoexum: 'Tof om het honderdste punt te maken, nu moet ik trakteren'

'Dit beleef ik extra intens, met meer focus,' aldus Hoexum. Vanaf de zijkant zag hij ook Sheyi Adetunji een prachtige assist geven. 'Tuurlijk ik volg alles wat er op het veld gaande is, mooie dat ik zelf ook de nodige minuten heb kunnen maken.'

Trakteren

Hoexum legde zelf het honderdste punt in het netje. 'Mooie assist van Thomas Koenis, ik stond wide-open en kon het makkelijk afmaken.' Door het scoren van deze punten was er ook meteen een andere verplichting voor het talent. 'Nu moet ik trakteren op cake haha. Dat heb ik er wel voor over. Elke score betekent alles voor mij. Aanvallend was het goed, verdedigend moet het bij ons een stuk beter,' besluit de guard.

Betere tweede helft

Thomas Koenis vond dat zijn ploeg de tweede helft beter had gespeeld in vergelijking met de eerste. 'Het kan nog een stuk beter. Den Bosch aanstaande zaterdag wordt een mooie test voor ons om te kijken waar we op dit moment staan.'

Taart meenemen

De aanvoerder van Donar gaf de assist op Hoexum bij het honderdste punt. 'En nu moet hij trakteren op taart haha, dat zullen we hem zo nog wel even duidelijk maken. Ik zag twee man op mij af komen en dacht die geef ik aan hem want we staan op 98. Mooi dat de jonge jongens het zo goed doen,' lacht Koenis.

Lees ook:

- Donar veegt de vloer aan met Apollo in eerste competitiewedstrijd