'De discussie moet op gang worden gehouden', zegt Anna Blaauw van Groningen Kan Het. 'We gaan door totdat er geen Zwarte Piet meer in de stad is.'

Groningen Kan Het is een organisatie die zich inzet voor het afschaffen van de traditionele Zwarte Piet. Blaauw hield woensdagavond een bijeenkomst waar werd nagedacht over mogelijkheden om door te gaan met de strijd tegen de, in hun ogen, racistische figuur.

Scholen benaderen

'Het gaat om de kinderen', vindt Blaauw. Mede daarom wil ze ook basisscholen gaan benaderen. 'We hopen dat de kinderen van nu opgroeien zonder Zwarte Piet.'

'We willen de docenten en ouders die de sinterklaasvieringen organiseren benaderen, en hen helpen de omslag te maken.'

Of die wel zin hebben om die omslag überhaupt te maken? 'Zin is een groot woord, denk ik. Maar verandering is altijd moeilijk. Probeer zelf maar eens een slechte gewoonte af te leren.'

'Feest kan net zo mooi zijn'

Volgens Blaauw maakt het voor kinderen niet uit hoe de Piet eruitziet. 'Het feest kan net zo mooi zijn.'

Twee derde pieten zwart

Sinterklaas komt op 16 november in Groningen aan. Volgens de Vereeniging Volksvermaken Groningen is dan twee derde van de ongeveer 200 pieten zwart gekleurd. De andere pieten hebben roetvegen, of zijn 'naturel'.

'Zeker niet voldoende', vindt Blaauw. 'Het is pas voldoende als er helemaal geen zwarte pieten meer zijn. Tijdens de intocht, op school en in de winkels.'

Vrijwilligers haken af

Volksvermaken zegt dat sommige vrijwilligers afhaken als ze geen zwarte, maar roetveegpiet moeten zijn. Tijdens de bijeenkomst, waar zo'n 25 geïnteresseerden aanwezig waren, konden mensen zich opgeven als 'inclusieve piet'.

Demonstratie?

Of Blaauw en Groningen Kan Het tijdens de intocht gaan demonstreren tegen Zwarte Piet, kan ze nog niet zeggen. Blaauw lijkt hoop te hebben dat er voor die tijd alsnog helemaal wordt afgestapt van Zwarte Piet.

Dat gebeurt in ieder geval wel bij de landelijke intocht en bij het Sinterklaasjournaal. Bij intochten in verschillende steden gaat de traditionele piet helemaal in de ban. Ook in Middelburg wil de gemeente dat: het had als resultaat dat de organisator zich inmiddels heeft teruggetrokken.

'Als het moet, dan gaan we zeker demonstreren', zegt Blaauw. 'Maar er zit nog tijd tussen nu en 16 november. Verandering kan in één keer komen.'

Geen verbod op demonstraties

Ton van Kesteren, gemeenteraadslid van de PVV in Groningen, deed eind september een poging om demonstraties tijdens de Sinterklaasintocht helemaal te verbieden.

Het idee van Van Kesteren kreeg bijval van geen enkele andere partij in de gemeenteraad. Toenmalig burgemeester Den Oudsten liet weten een eventueel verbod van de gemeenteraad ook niet uit te kunnen voeren, omdat demonstreren een grondrecht is.

Bij de gemeente Groningen heeft nog geen enkele organisatie aangekondigd te gaan demonstreren tijdens de intocht.

