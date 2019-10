Lopend Vuur: Laten we nou eens ophouden met die discussie over Zwarte Piet

Pas over twee maanden is het Sinterklaas en nu al is het zwartepieten over Piet weer begonnen.

De organisatie 'Groningen Kan Het' wil af van de traditionele Zwarte Piet. In Groningen werd woensdagavond een bijeenkomst gehouden om na te denken over het einde van de, in hun ogen, racistische figuur. 'Groningen Kan Het' wil onder andere scholen benaderen om ervoor te zorgen dat Zwarte Piet verdwijnt.

Roetveegpiet

Sinterklaas komt op 16 november in Groningen aan. Volgens de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen is dan twee derde van de ongeveer 200 pieten zwart gekleurd. De andere pieten hebben roetvegen, of zijn 'naturel'. Volgens 'Groningen Kan Het' is dat niet voldoende.

Tijdens de landelijke intocht en het Sinterklaasjournaal zullen er dit jaar voor het eerst alleen roetveegpieten meelopen.

Kinderfeest

In ons Lopend Vuur willen we het hebben over de discussie zelf, niet over welke kleur Zwarte Piet moet hebben. Die discussie lijkt wel gevoerd en her en der zijn bewegingen zichtbaar. Laat het nu voortaan gewoon weer een kinderfeest zijn.

