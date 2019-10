Actiedag in Martini Ziekenhuis: zondagsdiensten voor betere cao (update)

De medewerkers sluiten 24 uur lang operatiekamers, de radiologie en tientallen andere afdelingen voor niet-spoedeisende zaken. De spoedeisende hulp is wel gewoon open.

'Het komt niet goed zo'

'Het lukt niet, we komen niet verder', zegt ziekenhuismedewerkster Annemarie. 'We voeren actie voor een betere cao en betere werkomstandigheden. En dat willen we echt goed aan de kaak stellen, want het komt niet goed zo.'

'De werkdruk is enorm', gaat ze verder. 'We komen handen tekort en de zorg wordt steeds complexer. Daardoor kan de zorg voor de patiënten verslechterd raken.'

Personeel bijeen

De actiedag begint om 10.00 uur in de centrale hal met ludieke acties en een bijeenkomst voor het personeel. Wil je weten welke gevolgen de staking precies heeft? Lees dan dit overzicht met veelgestelde vragen.

Medewerkster José is binnen het ziekenhuis één van de initiatiefneemsters voor de actie. 'We hebben een oproep gedaan aan al het personeel dat onder deze cao valt om naar beneden te komen en je stem te laten horen', zegt ze.

'We willen een goed punt maken naar de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, red.). Dit kan zo niet langer, we hebben het plafond bereikt.'

Patiënten afgebeld

Volgens René, die verpleger in het ziekenhuis is, moesten er noodgedwongen patiënten worden afgebeld om te kunnen staken. 'Dat is niet anders, maar zij krijgen natuurlijk wel weer een andere afspraak', legt hij uit. 'Spoedzorg en oncologische operaties gaan gewoon door, en aan kinderzorg besteden we ook extra aandacht, zodat dat óók door kan gaan.'

Tijdens de staking zal René zijn collega's ook toespreken in de zaal. 'Ik wil mij inzetten om een oproep te doen aan de NVZ, maar eigenlijk ook aan de regering en de verzekeraars, om een plan te maken om de beste gezondheidszorg van Nederland te behouden en weer opnieuw terug te winnen', verklapt hij.

Estafettestaking

Ziekenhuismedewerkers voeren al tijden actie voor een betere cao. Dat doen ze met een estafettestaking door heel het land. Twee weken geleden werd bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda actie gevoerd.

De staking gaat ten koste van patiënten, maar Annemarie laat weten dat er veel steunbetuigingen zijn binnengekomen. 'We hebben ontzettend veel reacties van patiënten gekregen en die zijn verbazingwekkend positief. Ze gunnen ons dat betere cao', zegt ze tevreden.

Update: Dit artikel is aangevuld met reacties van medewerkers van het Martini Ziekenhuis

