Ambitieuze arbiter Dröge (28) debuteert in betaald voetbal

Sam Dröge uit Groningen is vrijdagavond scheidsrechter bij de wedstrijd FC Dordrecht - Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Hij maakt zijn debuut in het betaalde voetbal. Afgelopen zomer promoveerde hij naar de masterclassgroep.

'Je weet dan dat je debuut ergens rond deze tijd gaat komen', vertelt Dröge. Het was dan ook niet verrassend voor de 28-jarige arbiter dat hij afgelopen dinsdag een telefoontje kreeg van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond over zijn aanstelling.

Vierde official

Dröge fluit al een jaar of tien. Eerst in de lagere amateurklassen, daarna groeide hij door naar het topamateurvoetbal. Daarnaast fungeerde hij de afgelopen vier jaar ook als vierde official in de eerste divisie. 'Ik sta het liefst zelf op het veld, maar als vierde official is het ook goed om met ervaren scheidsrechters mee te kijken. Je leert er veel van.'

Spanning

Hij bereidt zich net als anders voor op de wedstrijd. Hij geeft we toe dat hij iets gespannen zal zijn. 'Maar na het eerste fluitsignaal is het gewoon een wedstrijd en dan glijdt de spanning wel van me af.'

Stijl van fluiten

Dröge is naast Jochem Kamphuis en Siemen Mulder de derde Groningse scheidsrechter die actief is in het betaalde voetbal. Hij heeft ambities en omschrijft zijn stijl van fluiten als volgt: 'Ik hou ervan om de wedstrijd zichzelf te laten ontwikkelen, maar natuurlijk wel ingrijpen als het nodig is. Een voorbeeld heb ik niet echt. Iedere scheidsrechter moet zichzelf zijn. Als ik Dick Jol ga nadoen dan komt het niet goed met mij, denk ik. Als noordeling ben ik wat nuchterder dan het Haagse van Jol.'

Linksback

Dröge voetbalde zelf ook. Bij ZFC Zuidlaren schopte hij het tot het tweede elftal. Linksback was hij. 'Ik vind niet dat je per se gevoetbald moet hebben om een goede scheidsrechter te worden. Gevoel voor het spel is belangrijker.'

VAR

Zijn eerste aanstelling als scheidsrechter in het betaalde voetbal smaakt nu al naar meer. Dit seizoen zal hij vaker in actie komen. Hetzij als arbiter of als vierde official. Daarnaast is hij ook bezig met de cursus die hem opleidt tot VAR. Daarvoor was hij al een aantal keren in Zeist om over de rug mee te kijken met bijvoorbeeld scheidsrechter Bas Nijhuis.