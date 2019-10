Bestuur Domies Toen gaat door en wil professionaliseren

Het bestuur van Domies Toen heeft besloten om door te gaan. De botanische tuin in Pieterburen krijgt twee jaar lang extra subsidie, maar het was nog de vraag of dit wel voldoende zou zijn.

De stichting die Domies Toen beheert kampt met financiële problemen. Na een overleg tussen de bestuursleden werd deze week de knoop doorgehakt.

'Moeilijk besluit'

Het bestuur hoopte op structureel hogere subsidie. Daarom werd er vorige week voorzichtig op het nieuws van de extra subsidie gereageerd.

'Het was een moeilijk besluit omdat we ontmoedigd waren en de gemeente eerst niet heel behulpzaam leek', aldus Mia de Jong, voorzitter van Stichting Domies Toen. Het afgelopen half jaar is er druk gezocht naar extra financiering. Een donateursactie leverde niet voldoende op.

Meer geld

De voorzitter is blij dat er nu toch geld vrij is gekomen. De subsidie wordt twee jaar lang verhoogd van 10.100 naar 24.000 euro. Na die periode wordt de subsidie weer terug gebracht naar het huidige niveau.

'Goede moed'

'We hopen de gemeente er de komende twee jaar ervan te overtuigen dat we structureel meer geld nodig hebben. Domies Toen kan zich niet bedruipen uit eigen middelen. Daarvoor komen er te weinig bezoekers naar de tuin', vertelt De Jong.

Rust en ruimte

Ze vindt ook dat het niet de bedoeling is dat er hordes bezoekers naar de tuin komen. 'We moeten het hebben van de rust en de ruimte. De kleine vlinders en insecten. De kleinschaligheid is ook de charme van deze tuin.'

Houtje touwtje

De stichting gaat ook proberen zelf meer geld binnen te halen, bijvoorbeeld door projecten te organiseren en te professionaliseren.

'Het is nu vooral houtje touwtje. We gaan nieuwe mensen aanwerven en zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zo willen we iemand die zich bezig gaat houden met de educatie zodat we meer met omliggende scholen kunnen doen', vertelt De Jong. Ze wil dat de tuin nog meer onmisbaar is voor de omgeving.

Feestklokdag

Voor aanstaande zondag had Domies Toen een Noodklokdag georganiseerd. Maar omdat het bestuur 'verheugd' is met de extra subsidie, is dit aangepast naar een 'feestklokdag'. Om 11:00 uur luidt de feestklok en daarna geeft Orpheus uit Eenrum een concert in de kerk. Ook kan men worden rondgeleid in de tuin.

Lees ook:

- Domies Toen in Pieterburen lijkt gered

- Domies Toen in financiële problemen: 'Kunnen niet blijven aanmodderen'