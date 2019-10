Actie in het ziekenhuis: 'We lopen continue achter de feiten aan'

Honderden patiënten wiens afspraak of operatie is uitgesteld. Bijna twintig afdelingen die het werk neerleggen. In het Martini Ziekenhuis is donderdag actie gevoerd in de strijd om een betere cao.

Ziekenhuismedewerkers en de werkgevers onderhandelen al maanden om een nieuwe cao. Vorige week werd bij het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda actie gevoerd, maar ook elders in het land leggen zorgmedewerkers het werk neer. Ze willen een loonsverhoging en maatregelen tegen de hoge werkdruk.

'Niet meer te doen'

'Helaas zijn we nu op het punt dat we actie moeten voeren', zegt verpleegkundige Jose de Boer. 'De omstandigheden waarin wij werken zijn niet meer te doen. Voor ons niet, en voor de patiënt niet.'

Dat komt volgens haar door de vergrijzende samenleving en steeds complexere zorg. 'Het personeel groeit daar niet in mee, dus we komen personeel te kort.

Achter de feiten aan

En dat zorgt niet alleen voor meer werkdruk bij de mensen die aan het bed staan, maar ook bij de facilitaire diensten. 'We lopen continue achter de feiten aan. De patiënten-toestroom is groter dan de uitstroom. Dat betekent meer patiënten op afdelingen met weinig personeel. Terwijl patiënten de aandacht verdienen, maar het niet krijgen.'

Bestuursvoorzitter Hans Feenstra sprak zijn personeel toe tijdens een demonstratie in het hoofdgebouw van het ziekenhuis. Hij is tevreden met de acties. 'Het is goed voorbereid door de organisatie met de vakbonden en het actiecomité. En ik heb begrip voor de acties.'

'Liever vandaag dan morgen'

De actievoerders wilden dat de bestuurder een handtekening zou zetten onder een cao-voorstel van de bonden. Maar dat weigerde hij omdat hij zelf de onderhandelingen niet doet. 'Het is niet aan mij om in het openbaar een keuze te maken tussen de bonden en de brancheorganisaties en hier te zeggen dat het bod (van de werkgevers, red.) niet goed genoeg is. Daar vind ik wel wat van, maar dat ga ik hier niet zeggen.'

Het is Feenstra er alles aan gelegen dat er zo snel mogelijk een cao wordt gesloten. 'Liever vandaag, dan morgen', zegt hij. 'Want ik zit niet te wachten op een hete herfst in Nederland met ziekenhuizen waar de wachttijden toenemen wachtlijsten toenemen en waar de krapte op de arbeidsmarkt inmens is.

