Brede school Scheemda krijgt gestalte: 'Ik ben er echt heel trots op'

Met een nieuwe brede school in Scheemda, worden drie basisscholen in het dorp samengevoegd. Wethouder Bard Boon had de eer om de eerste steen van de school te leggen. Alhoewel, eerste steen; het gebouw staat al lang en breed in de steigers.

RTV Noord-verslaggever Derk Bosscher is dan ook een beetje verrast als hij de Scheemder Kanaalweg inrijdt en ziet dat het gebouw van de fusieschool toch al minstens tien meter hoog is. 'Toch best een indrukwekkend gebouw', vindt Bosscher.

Wethouder Boon kan zelf wel om de situatie lachen. 'Je moet een moment hebben waarop je iets officieels kunt doen, hè? Dus dat doen we nu maar even', zegt hij met een knipoog. Niet veel later is de gevel van de school voorzien van een plaquette waarop staat dat Boon de eerste steen vandaag heeft gelegd.

'Bruisend centrum'

Het is de bedoeling dat de brede school haar deuren voor de eerste keer opent in het voorjaar van 2020. 'In de brede school komen drie scholen bij elkaar, met in totaal driehonderd kinderen', vult Boon aan. 'En daar gaan we één bruisend centrum van maken.'

Heel veel diensten in Scheemda komen hier onder één dak Bard Boon - Wethouder Oldambt

De scholen die zich in de brede school verenigen zijn CBS Annewieke, OBS Eexterbasisschool en OBS Jaarfke, maar zij worden niet de enige gebruikers van het gebouw. Ook een kinderopvang, peuterspeelzaal, logopedist, bibliotheek, gymvereniging en fysiotherapeut nemen er hun intrek. 'Heel veel diensten in Scheemda komen hier onder één dak', zegt Boon.

Krimp

'Het heeft ook wel met krimp te maken', erkent hij. 'De scholen liepen een beetje leeg, we gaan nu van drie gebouwen terug naar één. En kijk eens wat voor prachtig gebouw we hier nu hebben', zegt de wethouder, terwijl hij naar de brede school wijst. 'Ik ben er echt heel trots op.'

Met de komst van de brede school wordt ook de mogelijkheid aangegrepen om een verkeersplan te lanceren, omdat veel ouders hun kroost nog met de auto naar school brengen.

Laat je kinderen straks lopend of met de fiets naar school gaan, dat is veel beter Bard Boon - Wethouder Oldambt

'We gaan eenrichtingsverkeer invoeren, maar dat hele plan moet zich nog ontwikkelen. Toch wil ik ouders nog maar eens oproepen om hun kinderen straks lopend of met de fiets naar school te laten gaan. Dat is veel beter.'

Schoolplein op plek oude school

Kinderen die nu nog naar CBS Annewieke gaan, hoeven het minst ver te verhuizen. Zij kunnen de bouw van de brede school pal naast hun huidige school bijna stap voor stap volgen. Uiteindelijk zal het oude schoolgebouw aan de Merelstraat gesloopt worden en wordt op die plek het schoolplein voor de brede school aangelegd.

Als het aan Boon ligt, is de fusieschool zo snel mogelijk gebruiksklaar. 'En dan kan Scheemda wel weer even vooruit', besluit hij.

