Lauwersoog is één van zijn oudste garnalenvissers kwijt

'Als je Berend tegenkwam, dan was het feest', zegt garnalenhandelaar Matthijs van der Ploeg. 'Hij was het voorbeeld van een visserman in hart en nieren, het zat hem in de genen'.

Afgelopen dinsdag viste de 64-jarige Berend Wierenga voor de laatste keer. Hij was vlak boven Schiermonnikoog aan het werk als maat van Henk Buitjes van de ZK37 toen hij overboord sloeg en overleed.

Hartaanval

Later bleek dat hij een hartaanval heeft gehad, maar of Wierenga daardoor overboord geslagen is, of dat de hartaanval kwam toen hij in het water lag, is niet duidelijk.

Wel bekend is dat schipper Henk Buitjes hem, met behulp van een andere toegesnelde viskotter, aan boord gehesen heeft. 'Op dat moment leefde hij nog', verhaalt collega garnalenvisser Johan Rispens. 'Ze hebben hem in de stabiele zijligging gelegd.'

Wierenga werd uiteindelijk overgedragen aan de hulpdiensten aan wal. Daar bleek dat verdere hulp niet meer mocht baten.

Specialiteit

Daarmee verliest Lauwersoog één van zijn meest markante vissers. 'Hij was één van de oudsten', zegt van der Ploeg.

'Zijn specialiteit was het op een speciale manier koken van garnalen voor de export naar Frankrijk. Hij deed extra zout in het water en kookte ze op zo'n manier dat ze extra krom trokken en een rode kleur kregen. Daar was hij echt trots op.'

'Als je Berend tegenkwam in de haven was het altijd mooi, dan werd je blij', vervolgt hij. 'Hoe ik hem zou kenschetsen?' Van der Ploeg denkt even na. 'Als een vriend van de garnalensector en een promotor.'

