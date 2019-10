'Ik zie dit als een nieuwe toekomst voor mij'

Ze stond tot voor kort in een kledingzaak, nu werkt ze bij kinderopvangorganisatie SKSG. De 34-jarige Lydia Sienot is één van de 21 zij-instromers die bij het Noorderpoort een leer-werktraject volgt tot pedagogisch medewerker.

SKSG is in september gestart met deze opleiding. Studenten hoeven geen opleidingskosten te betalen, krijgen direct salaris en zijn na hun studie verzekerd van een baan.

'Hele mooie kans'

'Ik heb altijd op een kinderafdeling gestaan, maar ik miste een stukje zorg en wat betekenen voor de kinderen', zegt Sienot. 'Toen zag ik de advertentie van SKSG en ik dacht: daar ga ik me voor aanmelden. Het is een hele mooie kans die ik krijg.'

Lydia Sienot gaat elke maandag naar school en de rest van de week werkt ze op SKSG-locatie Krullevaar in Stad. Ze is boventallig, maar mag wel alle werkzaamheden direct doen. Begeleider Maartje Blanckert: 'Ze is heel gemotiveerd en dat is wel een verschil met een jongere stagiaire. Je merkt wel dat de werkervaring meespeelt, ze weet hoe het is om te werken.'



Toch gaat het niet vanzelf. Omgaan met allerlei soorten kinderen is wel andere koek dan alleen je eigen kinderen opvoeden, merkt Lydia. 'De één is heel rustig en de ander is veel feller. En daar moet je wel een weg in zien te vinden. Intussen heb ik af kunnen kijken van mijn nieuwe collega's hoe zij dat doen en zit ik natuurlijk elke maandag op school om dat te leren.'

Blij

Het zij-instroomtraject is bedoeld om het tekort aan kinderopvangmedewerkers het hoofd te bieden. Dankzij de aantrekkende economie kunnen meer ouders kinderopvang betalen. Ook heeft de rijksoverheid de kinderopvangtoeslag verhoogd, waardoor het ouders minder kost. Dat vertaalt zich in meer kinderen op de opvang.

Landelijk zijn er nu al drieduizend niet in te vullen vacatures en ook SKSG is continue op zoek naar nieuwe mensen. Lydia Sienot is in elk geval erg blij met haar carrièreswitch. 'Ik kijk er heel erg naar uit om dit werk echt te gaan doen.'