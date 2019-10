Padt na schoenincident: 'Er kan nog wel een liedje bij'

FC Groningen-doelman Sergio Padt wil graag doorgaan met de orde van de dag. Het 'schoenincident' tegen Ajax heeft hij naar eigen zeggen afgesloten. 'We moeten het niet erger maken dan dat het is', zegt hij.

De keeper legt na de afsluitende training voor de wedstrijd van vrijdagavond tegen RKC Waalwijk nog één keer uit wat er in de Johan Cruijff Arena gebeurde, toen de 59e minuut bezig was.

'Ik zal het nog één keer uitleggen', zegt hij na een diepe zucht. 'In het duel was mijn hiel al uit de schoen geraakt. Dan is het de enige optie om mijn schoen uit te doen en de veter los te maken. Ik heb de beelden teruggekeken en volgens mij zie je het heel lastig. Kijk het maar terug', vertelt Padt.

Slim of onhandig?

Toch beseft hij dat zijn actie niet handig is geweest. 'Andere voetbalpagina's nemen het ook over. Dan blijft het een dingetje. Ik heb het na de wedstrijd afgesloten. Helaas hebben we geen resultaat gehaald, anders was het misschien wel slim geweest. Nu is het onhandig.'

Hij denkt niet dat incident hem gaat achtervolgen in de rest van het seizoen. Al weet hij als geen ander hoe de voetbalwereld werkt. 'Ik heb al genoeg leuke liedjes over mezelf gehoord in de stadions. Daar kan nog wel eentje bij, toch? Er zijn vast wel weer wat creatieve supporters', besluit hij lachend.

Lees ook:

- 'Een walgelijke actie van die scheidsrechter'