'Blijft het hierbij of verdwijnt het Refaja helemaal?'

De Treant Zorggroep kondigde dinsdag aan ruim vijfhonderd banen te schrappen. Is dat onontkoombaar of het gevolg van wanbestuur, Beter Weters?

Enorm lastig

Het is al heel lang onrustig bij de Treant groep en haar voorgangers. Binnen de provincie Drenthe is het blijkbaar enorm lastig om meerdere ziekenhuizen op een gezonde manier in de benen te houden. Steeds opnieuw wordt er een klein stukje van de voorzieningen afgesnoept en daarmee worden de ziekenhuizen steeds minder aantrekkelijk of geschikt voor bepaalde ziektes en noodsituaties.

Niet gerust op

Het is jammer dat het voor velen een verlies van de huidige betrekking zal opleveren, maar gelukkig gaat men proberen om zoveel mogelijk mensen te herplaatsen binnen de instellingen van Treant. Zij die buiten de boot vallen, kunnen zich in ieder geval troosten met het feit dat er heel veel vacatures in de zorg zijn. Laten we hopen dat de aangekondigde maatregelen voldoende zijn om de Treant Zorggroep weer in de zwarte cijfers te krijgen. Gezien de geschiedenis van de laatste tien jaar ben ik daar niet gerust op.

Schuld van zorgbobo's

Dit is een aantal zorgbobo's keihard aan te rekenen. Ze hebben onze gezondheid en onze veiligheid steentje voor steentje afgebroken. Ze hebben tegen alle logica in – want je kunt niet uitleggen dat je goede zorg dicht bij huis de nek omdraait – hun eigen wetteloosheid van bikkelharde winst en arrogantie gecreëerd. Over de rug van een complete regio. Zonder schaamte.

Trap in de rug

En de politiek stond erbij en keek ernaar. Met af en toe een krokodillentraantje in de ooghoek. Ze verpatsten de zorg aan de markt en namen een ontoelaatbaar risico met de volksgezondheid. De grootste werkgever in onze regio bleek voor hen slechts een patiënt die je geen hand op de schouder, maar een trap in de rug geeft. Zonder schaamte.

Blijft het hierbij?

De Treant zorggroep gaat terug van 2700 naar 2200 banen. Een verlies van vijfhonderd banen. Dat is een hele klap! Eerder verloren Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal, beide onderdelen van Treant, al kindergeneeskunde en verloskunde. Nu dus de spoedeisende hulp. Blijft het hierbij of verdwijnen de ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen op den duur helemaal?

Negatieve cirkel

Zonder spoedeisende hulp of wanneer je zelfs het hele ziekenhuis sluit, holt de kwaliteit van het vestigingsklimaat achteruit. Dan komen er zeker minder mensen in deze regio's en is de negatieve vicieuze cirkel helemaal rond. Ik heb stellig de indruk dat de plaatselijke politieke bestuurders te weinig invloed hebben op het voortbestaan van de regionale ziekenhuizen. En de managers daarentegen teveel! Dit zal moeten veranderen.

Hoe kan zorg inkrimpen?

Er vallen twee zaken op bij de voorgenomen ontslagen bij de Treant Zorggroep. Ten eerste: overal in de zorg zijn tekorten aan werknemers. De vraag naar zorg groeit de komende jaren alleen maar verder. Die tekorten worden daarmee ook nog groter. Hoe kan het dan dat een zorginstelling in onze vergrijzende regio gaat inkrimpen? Je zou verwachten dat er een andere inzet van personeel komt, maar ontslagen?

Waar is de regionale overheid?

Ten tweede: waar is hier de regionale overheid? Natuurlijk heeft de provincie niet veel te vertellen over het beleid van een zorginstelling, maar je zou verwachten dat met de zorgaanbieders en verzekeraars een gezamenlijk plan wordt gemaakt om minstens overal goede en bereikbare zorg te garanderen. Nu dreigt die zorg in de knel te komen.

Vreemde zaak

Treant gaat van 2700 banen naar 2200 banen. Daarmee verliezen vijfhonderd goede werknemers hun baan en sommigen hun toekomst. Afdelingen werden toch gesloten omdat er een personeelstekort was? Vreemde zaak. Treant laat de patiënten in Zuidoost-Groningen in de kou staan. Dit is het gevolg van jaren lang wanbeleid en het maken van verkeerde keuzes. Het Refaja is een prima ziekenhuis en verdient dit niet, evenals Hoogeveen.

Ambulanceposten bittere noodzaak

Gevolg van dit besluit zal zeker zijn dat meer patiënten kiezen voor het OZG in Scheemda. Wat zeker nog voor meer verliezen zal zorgen en wellicht sluiting van Refaja in de hand werkt. Feit is dat we in de nachtelijke uren verstoken blijven van spoedhulp in de nachtelijke uren. Ambulancediensten moet snel opschalen en ook in nachtelijke uren zorgen dat zorg snel bereikbaar is. Daarom is een herverdeling van ambulanceposten een bittere noodzaak om de veiligheid van burgers te waarborgen.