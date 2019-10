Vijf jaar cel en tbs voor schietincident Paddepoel

Voor een schietincident in de stad Groninger wijk Paddepoel is een 36-jarige Stadjer veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De man schoot op 7 september vorig jaar op een andere man in een auto en raakte het slachtoffer daarbij in zijn arm. De rechter vindt poging tot doodslag bewezen.

Drie schoten

De schutter en het slachtoffer kenden elkaar en kwamen elkaar tegen voor een stoplicht op de Pleiadenlaan in Stad. De schutter reed op een fiets en het slachtoffer bestuurde een auto. De schutter gooide zijn rijwiel in de berm en liep met de woorden 'nu ben je de lul' naar de auto. Hij pakte uit zijn broeksband een pistool en schoot drie keer.

Zenuwbaan vernield

De bestuurder hield ter bescherming zijn arm voor zijn hoofd. Hij werd meerdere keren in zijn onderarm geraakt, waardoor er een zenuwbaan vernield werd. Het slachtoffer gaf gas. Pas later merkte de man dat hij was geraakt, zei hij tegen de politie. De schutter werd kort daarop opgepakt.

Druk winkelcentrum

De rechter tilde er zwaar aan dat de Stadjer op klaarlichte dag in een drukbezocht winkelcentrum met een vuurwapen schoot. De man droeg het wapen uit angst voor een confrontatie met het slachtoffer. De rechter gaat ervan uit dat de Stadjer geen plan had, maar in een opwelling schoot.

Beperkt

De schutter is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij kampt met een verstandelijke beperking en sociaal-emotioneel is hij slecht ontwikkeld. De daad zou hem daarom in sterk verminderde mate kunnen worden aangerekend. Een gedwongen behandeling vinden de rechters noodzakelijk.

Nog meer op kerfstok

De Stadjer kreeg de straf ook voor het mishandelen van een beveiliger in Huize Maas. Bovendien kneep hij een vrouw hard in haar billen, die daar blauwe plekken aan overhield. De rechter acht ontucht bewezen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Daarnaast moet de Stadjer het slachtoffer van het schietincident een schadevergoeding van bijna twaalfduizend euro betalen. De overige slachtoffers hebben in totaal recht op 2350 euro.

Lees ook:

- Schietincident bij winkelcentrum Paddepoel: man gewond, verdachte aangehouden