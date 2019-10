Celstraf voor maken partydrugs in woning boven kinderdagverblijf

Voor het maken van synthetische drugs in zijn voormalige woning in Hoogezand is een 40-jarige inwoner van Bedum veroordeeld tot drie jaar cel. Hiervan is een jaar voorwaardelijk.

De straf is hoger dan de geëiste 2,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechter tilde er zwaar aan dat de man thuis drugs produceerde, pal boven een kinderdagverblijf.

Vals geld

Omwonenden klaagden in april en mei van dit jaar dat er veel aanloop was bij de woning van de verdachte. Toch vond de rechter dat er onvoldoende bewijs was dat de Hoogezandster handelde in ghb, xtc en speed.

In de woning van de man vonden agenten 228 valse bankbiljetten van vijftig euro, in totaal 11.400 euro aan vals geld. Volgens de rechter is het niet vastgesteld dat de man deze biljetten uitgaf.

Met drugs achter het stuur

De man werd een jaar eerder aangehouden voor het rijden onder invloed. Hij parkeerde zijn auto voor het politiebureau, op een plekje waar dit niet mocht. De agenten zagen dat de man zijn hoofd op het stuur legde en snuivende bewegingen maakte.

De bestuurder was onder invloed van drugs. Hij had ook drugs in zijn auto liggen. Voor het rijden onder invloed kreeg de man een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar opgelegd.

De Bedumer had nog vier maanden cel tegoed van een eerdere veroordeling. Hij ging in zijn proeftijd in de fout en moet daarom die maanden eveneens uitzitten.

