Memisevic sluit aan bij selectie FC Groningen in aanloop naar kwakkelend RKC

Samir Memisevic maakt vrijdagavond z'n rentree in de wedstrijdselectie van FC Groningen. De Bosnische verdediger kwam dit seizoen nog niet in actie.

Een slepende liesblessure hield hem aan de kant. Tegen RKC Waalwijk neemt hij plaats op de bank. 'Het is niet heel logisch als je pas twee weken in training bent, dertig of veertig minuten gaat voetballen', zegt trainer Danny Buijs na de afsluitende training van donderdag.

Verantwoord

'Maar we pakken hem er ook niet voor niets weer bij want hij is een ervaren jongen. Hij kan belangrijk zijn naar het team toe. Wat dat betreft willen we hem er graag weer bij, maar wel op een verantwoorde manier', aldus de hoofdtrainer.

'Niet de wonderdokter zijn voor RKC'

RKC Waalwijk is op papier een lekkere tegenstander na de zware uitwedstrijden tegen PSV en Ajax. Buijs is echter op z'n hoede voor het duel tegen de Brabantse hekkensluiter. 'Wij hebben op papier een betere ploeg, maar wij zijn niet in de positie om tegenstanders te onderschatten.'

Doelman Sergio Padt wil RKC niet in het zadel helpen. 'We moeten goed voorbereid zijn en niet de wonderdokter zijn voor RKC.' De promovendus beleeft tot dusver een belabberde start van de competitie met slechts een punt uit acht wedstrijden. Bovendien kreeg de ploeg al zesentwintig tegentreffers te verwerken.

Werklust

Buijs hoopt dat zijn elftal dezelfde werklust laat zien als in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Mo El Hankouri is de vervanger van de geschorste Django Warmerdam. Kaj Sierhuis begint op de bank. Datzelfde geldt voor Romano Postema. Hij kan binnenkort een oproep verwachten voor het Nederlands Elftal onder 18 jaar.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Van Hintum; Hrustic, Matusiwa, El Messaoudi, Lundqvist en El Hankouri; Benschop.

