Koos Wiersma als laatste burgemeester geïnstalleerd in Appingedam

Wiersma is naar verwachting de laatste burgemeester van Appingedam. De gemeente gaat na volgend jaar samen met Delfzijl en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Ervaring met herindelingen

Wiersma was hiervoor waarnemend burgervader in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Daarvoor heeft hij acht jaar lang de burgemeestersketen gedragen in de voormalige gemeente De Marne. Die is afgelopen jaar opgegaan in de fusiegemeente Het Hogeland.

De beëdiging in Appingedam vond plaats op de zogenoemde burgemeesterssteen. Dat is een traditie uit de 16e en 17e eeuw in de stad Appingedam, die in 2009 weer werd ingevoerd door oud-burgemeester Rika Pot.

Originele steen verdwenen

Vroeger vonden beëdigingen plaats op plekken waar het openbaar en kerkelijk bestuur dicht bij elkaar kwamen. De kandidaat-bestuurders moeten de eed afleggen op de burgemeesterssteen.

Wiersma stond niet op de originele steen uit die tijd. Die is verdwenen toen smederij Ritsema werd afgebroken. De huidige steen werd in 1833 tijdens werkzaamheden in de Wijkstraat opgegraven en is in eigendom van Museum Stad Appingedam.

Er hebben inmiddels drie burgemeesters opgestaan: Rika Pot, Anno Wietze Hiemstra en Koos Wiersma. Hiemstra is onlangs benoemd tot burgemeester van de gemeente Aa en Hunze.

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 samen.

