Groningse onderneming CC Diagnostics wint Jonge Ondernemingsprijs

CC Diagnostics versloeg in de finale Jessica Kuiken van Marketing Crew uit Franeker en Frans Filius van Grutte Pier Brouwerij uit Leeuwarden. De onderneming uit Stad krijgt onder meer een masterclass ter waarde van 2500 euro en een advertentiepagina in Noordz.

Test naar baarmoederhalskanker

CC Diagnostics werkt in samenwerking met het UMCG aan een test naar baarmoederhalskanker. De nieuwe test moet efficiënter, goedkoper en vrouwvriendelijker worden dan de al bestaande testen.

Arts én ondernemer

De juryleden waren unaniem over de uitslag. 'Alle finalisten zijn uniek en goed in wat ze doen', aldus juryvoorzitter Jelmer Spijksma. 'De reden dat wij Nutte van Belzen de winnaar vinden is onder andere dat hij tijdens zijn studie begonnen is met ondernemerschap. Hij is zowel arts als ondernemer, een bijzondere combinatie.'

'Juiste mensen om zich heen'

Spijksma: 'Hij heeft een test ontwikkelt die 33% minder fouten maakt in het snel en effectief aantonen van baarmoederhalskanker. Dit kan in Europa leiden tot een besparing van minstens 360 miljoen euro. Nutte heeft zeer goed inzicht in zijn kwaliteiten en eigenschappen en heeft de juiste mensen om zich heen weten te verzamelen om dit te realiseren', zegt de juryvoorzitter.

Dit prijsuitreiking was in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.

