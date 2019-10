Podiumfabrikant Prolyte in Leek failliet: 40 banen verloren

Prolyte in Leek vraagt faillissement aan. De producent van podiumonderdelen kan niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, blijkt uit een interne mail van het bedrijf die in handen is van RTV Noord.

Het personeel is donderdag op de hoogte gesteld.

In Leek werken zo'n 40 mensen. Daar gaat het om de assemblage van elektrische takels en de afdelingen verkoop en ontwerp. In de buitenlandse vestigingen, de belangrijkste staan in Roemenië, gaat het om 160 mensen.

Volgens directeur Lambert Bouwmeester verslechterde de financiële situatie van Prolyte sinds juni van dit jaar.



Gesteggel in het buitenland

De oorzaak daarvan ligt volgens hem in de productie in Roemenië. Daar komen lokale banken hun toezeggingen niet na over het verstrekken van leningen. Dat scheelde 2 miljoen euro. Ook leverden sommige toeleveranciers niet de kwaliteit die nodig is voor de eindproducten.

Orders zouden er wel genoeg zijn. Maar omdat Prolyte scherp aan de wind zeilt in de bedrijfsvoering, kan die 2 miljoen niet worden gemist.

De orderportefeuille is wel de reden dat Bouwmeester met enig optimisme kijkt naar de kans op een doorstart. 'Als dat snel gebeurt, is er nog veel te redden', zegt Bouwmeester.

Maar dat is straks een zaak voor de curator. Maandag wordt het faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Groningen.

Geschiedenis van gedwongen ontslagen

Het bedrijf kent een geschiedenis met veel pieken en dalen. Het bedrijf verhuisde op aandringen van aandeelhouders de productie naar Roemenië om winstgevend te kunnen blijven.

In 2011 worden om die reden 28 arbeidsplaatsen geschrapt. Een jaar later volgt een reorganisatie en gaan er weer 10 mensen uit.

Acties

Onder dreiging van een staking sluit vakbond FNV Bondgenoten in 2012 een sociaal plan met Prolyte om verdere ontslagen te voorkomen. Het constructiebedrijf houdt zich vervolgens niet aan de afspraken en komt eind 2014 opnieuw met reorganisatieplannen, tot ontsteltenis van de vakbond.

Medewerkers pikken het niet langer en gooien in een gezamenlijke actie het bedrijf op slot. Ze willen voorkomen dat ze nog meer banen verliezen aan de fabriek in Roemenië. Na de actie komt de directie met toezeggingen, maar een maand later volgen opnieuw acties omdat de onzekerheid nog steeds heerst.

De jaren erna wordt de volledige productie overgescheept richting Oost-Europa. Medio 2016 worden overtollige productiezaken die in Leek zijn achtergebleven geveild.

