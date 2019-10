Voormalig RTV Noord-medewerker Egbert van der Veen overleden

Egbert van de Veen is dinsdagavond na een kort ziekbed overleden in een verzorgingshuis in Exloo. Hij is 83 jaar geworden.

Egbert van der Veen werkte voor onder andere RTV Noord, RTV Drenthe en de voorloper van die omroepen, de RONO.

Van Gewest tot Gewest

Van der Veen begon in 1959 als radioverslaggever voor de nieuwsredactie van de RONO, de Regionale Omroep Noord en Oost, de toenmalige regionale radio-omroep voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Van 1965 tot 1972 dook Van der Veen de wereld van de televisie in. Hij werd verslaggever voor het televisieprogramma Van Gewest tot Gewest van de NTS, de Nederlandse Televisie Stichting, wat later de NOS werd. Vooral zijn tv-interview in 1965 met de later verguisde amateur-archeoloog Tjerk Vermaning uit Hoogersmilde kreeg veel aandacht.

De journalist in hart en nieren maakte korte tijd een uitstapje als voorlichter van de toenmalige gemeente Borger, maar pakte in 1979 zijn journalistieke carrière weer op. Hij ging aan de slag als verslaggever bij Radio Noord. Toen Groningen en Drenthe eind jaren 80 ieder hun eigen omroep kregen, was Van der Veen betrokken bij de start van Radio Drenthe. Hij was er tot 1994 coördinator van het nieuws. Daarna was hij als senior-redacteur betrokken bij de komst van TV Drenthe, dat vanaf 1995 met uitzendingen begon.

Opsporing Noord

Eind jaren 90 presenteerde Van der Veen nog twee jaar lang het opsporingsprogramma Opsporing Noord, voor TV Noord.

De uitvaart van Egbert van der Veen is maandag in besloten kring. Hij laat twee dochters en drie kleinkinderen achter.