Lopend Vuur: Huisdieren horen niet bij de baas in bed

Onze liefde voor huisdieren is groot. Soms misschien zelf wel eens wat té groot. Dat laatste stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een rapport, waar RTL Nieuws over bericht.

'Gezelschapsdieren worden gezien als gezinsgenoten en nemen de rol in van vriendjes en speelmakkers', schrijft de RDA, 'in sommige gevallen zelfs de rol van kinderen en levenspartners'.

Honden, katten en andere dieren spelen dus een belangrijke rol. Niet alleen in de strijd tegen eenzaamheid, maar ook omdat ze velen plezier en gezelschap bieden.

Soms gaat dat verder dan goed is, vinden deskundigen. Honden of katten die een jasje aankrijgen of in bed mogen slapen. De dieren die dat vaak mogen zouden zelfs verlatingsangst daardoor kunnen krijgen. Bovendien verstoort het de verhouding tussen baasje en dier. Dat zou kunnen zorgen voor gedragsverandering bij de dieren. Ook hebben dieren bepaalde bacteriën bij zich, die niet goed zijn voor de mens.

