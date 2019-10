Transport transformatoren door Meeden: 'Gigantische én gevoelige klus'

De zware transporten moeten eind dit jaar en begin volgend jaar plaatsvinden. De transformatoren zijn bedoeld voor de modernisering van het hoogspanningsstation in Meeden aan de Beneden Veensloot. De gevaartes worden per schip naar de loskade aan het AG Windervanckkanaal vervoerd, en dan verder over de weg.

Lang, hoog, breed en zwaar

TenneT-woordvoerder Jeroen Brouwers legt uit dat het transport veel voeten in de aarde heeft. 'Lang, hoog, breed en zwaar, dat is een korte samenvatting van het transport. Die transformatoren zijn gigantisch, bijna een half miljoen kilo en 9 bij 6 meter.'

'We huren transportwagens van het transportbedrijf Mammoet in. Dat zijn van die hele lange opleggers met heel veel wielen en een lengte van 16 meter', aldus de woordvoerder van de netbeheerder.

Bewoners Hereweg

TenneT is niet over één nacht ijs gegaan bij het bepalen van de route, vertelt Brouwers. 'Een goede weg vinden met de minste overlast voor de leefomgeving is nog best wel lastig. Door Meeden is de beste route, bleek uiteindelijk. Bij andere routes bleken er water- of gasleidingen vlak onder de weg te liggen. Dan kan het zijn dat de druk op de leidingen te hoog wordt.'

'We hebben goede gesprekken gevoerd met de bewoners van de Hereweg, waar een belangrijk deel van de route langsvoert. De bomen langs de weg zijn privébezit van de bewoners. We hebben samen met boomchirurgen gekeken hoe we de schade kunnen beperken.'

Brouwers: 'Er worden geen bomen gekapt. Het kan zijn dat er bij bepaalde bomen takken moeten worden gesnoeid of tijdelijk een wegwijzeringsbord, bankje of kastje weg moet.'

Transport ligt gevoelig



Brouwers is zich bewust wat het vervoeren van gigantische transformatoren kan losmaken in de regio. 'Het transport is wel gevoelig, er gebeurt natuurlijk wel wat in Groningen. Ook zeker in Meeden, met de windparken, daar is groot gedoe omheen. Het transport is tussen haakjes 'onschuldig', maar de situatie is vrij gespannen.'

'Zo'n transport roept toch vragen op, daar hebben we gewoon mee te maken. In 2008 hebben we eenzelfde soort transport gedaan, toen speelde dit nog allemaal niet. De deadline voor het tarnsport is nu het eind dit jaar Ergens in november hopen we,' aldus Brouwers.

Grootste transport

Woordvoerder Joost Koedam van de gemeente Midden-Groningen ziet ook dat het bepaald geen kleine klus is. 'Het gaat om een serie transporten. Die vinden deels in 2019 en deels in 2020 plaats. Grote operatie. Er vinden heel veel exceptionele transporten plaats. Maar dit is zeker de grootste. Zelfs binnen de buitengewone transporten is deze vrij groot en zwaar.'

'De gemeente is verantwoordelijk en moet nog toestemming geven. Een vrachtwagen is een meter of vier hoog, deze transformators zijn dus twee vrachtwagens hoog. Hij kan niet uit elkaar, dus moet de transformator in één geheel worden vervoerd. Dus dat is wel een kleine uitdaging voor TenneT en voor ons', aldus Koedam.



