Cd-presentatie Jan Henk de Groot mogelijk zonder cd's

Grote onzekerheid voor zanger Jan Henk de Groot. Vrijdagavond is de presentatie van zijn nieuwe cd 'De wolf is trug', maar de cd's zijn nog steeds niet geleverd. De perserij in Enkhuizen is failliet.

Het is zelfs onzeker of de cd wel geperst is. De streektaalzanger hoort vandaag of dat zo is, in dat geval mag hij van de curator z'n cd's zelf komen ophalen. De Groot heeft er duizend besteld, als die er niet blijken te zijn gaat hij voor ongeveer 2700 euro het schip in.

Presentatie gaat door

Met of zonder cd's, de presentatie van 'De wolf is trug' bij platenzaak Evelyn Novacek in Hoogezand gaat vrijdagavond om half acht gewoon door, net als de concerten van Jan Henk de Groot komend weekend in Spijkerboor en Klein Wetsinge..

De muziek van de nieuwe CD van De Groot is ook te horen op Spotify.

