Van eenzame oudere tot toerist: Hongerige Wolf en Ganzedijk werken aan warm welkom

'Tien jaar geleden werd Ganzedijk met de sloop bedreigd, dan is dit wel weer positief.' Willem Nomden is helemaal vol van de plannen voor een gezamenlijk buurthuis voor de dorpen Hongerige Wolf en Ganzedijk.

Als voorzitter van Stichting Beheer Buurtvoorziening Ganzedijk is Nomden nauw betrokken bij het project. Daarvan is de financiering zo goed als rond.

Meer dan een buurthuis

Met de nieuwbouw is 484.500 euro gemoeid. Voor dat bedrag krijgen de dorpen wel wat meer dan alleen een buurthuis. Want naast de nieuwe ontmoetingsplek moet er ook een minicamping verrijzen en komen er camperplaatsen. Zelfs aan een toeristisch informatiepunt over De Dollard en Werelderfgoed Waddenzee is gedacht.

Als locatie is, na overleg met de inwoners, gekozen voor de hoek van de Remmersweg en de Ganzedijk. Daar staat nu al een speeltuintje.

Noodgebouw

Het huidige buurthuis staat in Hongerige Wolf, maar dateert al uit 1988. Bovendien was het ooit bedoeld als noodgebouw dat na enkele jaren zou worden vervangen. 31 jaar later liggen de bouwplannen eindelijk klaar. En dat was hard nodig, vindt Nomden.

'Het gebouw is helemaal verouderd. Je kunt dwars door de kozijnen heen kijken. We stoken meer gas voor de buitenwereld dan voor onszelf.'

Het huidige buurthuis is dringend aan vervanging toe (Foto: Bureau Gerrit Smit)



Zonnepanelen en windmolen

Het nieuwe onderkomen moet 'een toonbeeld van duurzaamheid' worden, valt te lezen in het projectplan. 'Het wordt een gasloos gebouw', legt Nomden uit.

'We krijgen zonnepanelen op het dak en een kleine windmolen naast het pand. Voor dat laatste werken we samen met de Energiecoöperatie Oldambt.' De opgewekte energie die niet nodig is voor het buurthuis, wordt gedeeld met omliggende woningen.

Koken voor eenzame mensen

Naast de verschillende verenigingen die gebruikmaken van het buurthuis, krijgt het gebouw vooral een zorgzame invulling. Alles om de toekomst van de bewoners van beide dorpen zo plezierig mogelijk te maken, zegt Nomden.

'Mensen worden steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Voor hen willen we buurtdiensten opzetten, zoals het onderhouden van tuinen. Ook denken we aan dagbesteding voor mensen met een beperking. Op dit moment koken we al voor eenzame mensen in de buurt. Daar willen we nog meer mensen uit de wijk bij betrekken.'



Pleisterplaats voor toeristen

Het nog te bouwen dorpshuis richt zich als gezegd niet alleen op dorpsbewoners, maar moet ook een pleisterplaats worden voor toeristen die het gebied De Dollard bezoeken.

'Geen massatoerisme hoor', lacht Nomden. 'Bij het jaarlijkse Festival Hongerige Wolf krijgen we veel bezoekers uit het westen van het land. Die hoor je dan zeggen: dit is zo'n geweldig gebied, waarom wordt daar niet meer mee gedaan? Vandaar de camping en camperplaatsen.'

Financiële steun

Het nieuwe buurthuis kan rekenen op een bedrag van 50.000 euro uit de kas van het Waddenfonds. De subsidie wordt verstrekt uit het Budget Lokale Innovaties, bedoeld om de leefbaarheid langs de Waddenkust te verbeteren. Ook de provincie Groningen subsidieert het project.

De bouw staat gepland voor volgend voorjaar. In het najaar van 2020 moet het gebouw klaar zijn.

