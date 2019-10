De Noord 9 van zaterdag 5 oktober

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Jan Henk de Groot - Zin aan

Jan Henk is al vaak in de Noord 9 te vinden. Met zijn muzikale broeders Alex Vissering en Edwin Jongedijk als 'De Troebadoers', maar ook solo. Zo heeft hij #1-hits met 'Vuurtje kieken' (2017) en 'Bonney' (2017). En met 'Mamme van Michel' staat hij al jaren in de Top 10 van Alle 50 Goud. Deze herfst verschijnt De Groots derde streektalbum, getiteld 'De wolf is trug'. Bij zijn vorige platen hield hij zelf de regie. Bij dit album zit Harmen Ridderbos van de Groninger band Town of Saints achter de knoppen: samen met de Groot is hij verantwoordelijk voor de sound van 'De wolf is trug'. Tegen RTV Noord zei Jan Henk: 'Het zijn liedjes die je van me gewend bent, maar het gaat ook de wat steviger kant op. Er zitten wat synthesizers in. Volgens mij wordt het een avontuurlijke plaat.' Beluister 'Zin aan' hier.

2. Wat Aans! - Woaromdatten!?

In juni is het debuutalbum van de rappers van Wat Aans! verschenen. Op het album met de titel 'Grunnegs hoop' staan zeven tracks van rappers Teun Heuvel en Rik Baptist. 'Woaromdatten!?' draait om uitspraken die zo'n tien jaar geleden zijn gedaan in een reportage van Powned. De omroep maakte in Pekela een reportage: Rutger Castricum vroeg Pekelders om een reactie op de uitkomsten van een onderzoek. Uit dat onderzoek zou blijken dat Pekela de slechtste gemeente van Nederland zou zijn. De mannen van Wat Aans! imiteren uistpraken in dat filmpje al jaren en ze dachten: 'We moeten er nu echt wat mee doen', aldus Rik Baptist tegen RTV Noord. Het nummer -en de video erbij- vliegen het internet over: de video op YouTube is al ruim 200 duizend keer bekeken en ook op Facebook staat de teller al op ruim 200 duizend vieuws. Bekijk de video van 'Woaromdatten!?' hier.

3. Kraantje Pappie - Vallende ster

Na 'De manier', 'Liefde in de lucht' en het loflied op de Stad Groningen 'Lil Crany' is rapper Kraantje Pappie terug in de Noord 9. Alex van der Zouwen, zoals Kraantjes echte naam luidt, breekt in 2012 door met zijn debuutalbum 'Crane I'. Daarop combineert hij hiphop met invloeden uit de dubstep. In 2014 verschijnt het album 'Crane II'. Op die albums staan hits als 'Waar is Kraan', 'Feesttent' en 'Alles gaat voorbij'. 'Crane III' verschijnt in 2016 (met de hit 'De manier'). In 2018 komt het een einde aan de serie Crane-albums en verschijnt 'Daddy' (met oa. 'Liefde in de lucht'). Bekijk de clip van Kraantje Pappies nieuwste hit hier.

4. Inge van Calkar - Touchdown

Het is voor Inge niet de eerste keer dat ze in de Noord 9 staat. Haar eerdere noteringen zijn oa. 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015), 'Imaginary' (2017), 'River' (#1 in 2018) en 'Hold you hate you love you leave you' (#1 in 2019) en 'Just' (2019). Volgens de zangeres heeft haar muziek nu een nieuwe dimentie, dan toen ze alleen nog accoustische muziek maakte: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorspijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen. September vorig jaar is haar nieuwe album 'Reset' verschenen, dat heeft ze met twee Groninger en een Duitse producer gemaakt. Inge heeft in het voorprogramma van Gare du Nord gespeeld bij hun 20 concerten. Tijdens festival Eurosonic/Noorderslag heeft Inge met haar band gespeeld op OpenAir, op de Grote Markt in de Stad. Bekijk de video van 'Touchdown' hier.

5. Kriegel - Bie die

Het is ruim een half jaar geleden dat zanger Rients Faber aankondigde te stoppen met het maken van muziek vanwege een oorziekte. Zijn toenmalige band Krödde hield daardoor op te bestaan. Nu, maanden later, lijkt de ziekte met medicatie onder controle te zijn. Faber heeft samen met voormalig Krödde-gitarist Jorgen Middel een nieuwe band gevormd: Kriegel. 'Bie die' is de eerste single, de mannen werken inmiddels aan een mini-album. Bekijk de video van 'Bie die' hier.

6. Colin Mooijman - Niet zo serieus

De naam van Colin Mooijman was ruim 10 jaar geleden verbonden aan de rapgroep de Noordelijke Alliantie. Juist als Colin als rapper succes heeft, stopt hij met muziek maken. Op TV Noord vertelt Mooijman dat hij niet meer 'comfortabel was met alles wat m'n passie was'. Inmiddels is het vuurtje weer flink aangewakkerd. Eerder dit jaar maakt Mooijman muziek geïnspireerd op kunst uit het Drents Museum en haalt daarmee de finale van Art Rocks in Paradiso. Nu is er de single 'Niet zo serieus': een manier om gevoel van onzekerheid weg te nemen. Bekijk de clip van 'Niet zo serieus' hier.

7. Diederik Nomden - Oldambt

'Oldambt' is de titelsong van het uitverkochte theaterproject 'Onderweg naar de toekomst', dat in augustus en september wordt opgevoerd. De voorstelling gaat over herenboeren, arbeiders, communisten en joden. Tijdens de voorstelling reist het publiek per bus tussen diverse locaties en worden onder meer Pekela, Midwolda en Scheemda bezocht. Het script is geschreven door Rob de Graaf en de muziek is van de hand van de in Oostwold opgegroeide Diederik Nomden. Momenteel maakt hij furore met de The Beatles-coverband The Analogues. Bekijk en luister 'Oldambt' hier.

8. Steernvanger - Alle beren aan de kaant

Voor Steernvanger is 'Alle beren aan de kaant' de tweede notering in de Noord 9, na 'Vandoage komt' (#7 in het voorjaar van 2019). In 2017 hebben Dion Bouwes en Dennis Krottje samen het Grunneger Laidjes Festival gewonnen. Het duurt niet lang voor ze met hun liedjes ook op Radio Noord te horen zijn. In 2018 staan ze in de Noord 9: bijna een half jaar met het aanstekelijke deuntje 'De wereld in mien kop' (#2) en ruim twee maanden met 'Moat is vol' (#2). In de loop van 2018 verzamelen Dion en Dennis meer muzikanten om zich heen: Peter van der Struik (bas), Marco Veldman (mondharmonica) en Matthijs Vogt (drum). Samen gaan ze verder onder de naam Steernvanger. Bekijk de clip van 'Alle beren aan de kaant' hier.

9. Blanks - Higher

Achter de naam Blanks gaat Simon de Wit uit Harkstede schuil. Hij heeft al jaren een eigen YouTube-kanaal waar hij filmpjes plaatst. Ook maakt hij muziek, zowel eigen liedjes als covers. Hij ging al rond op internet met een cover van rapper Drake en deejay Armin van Buuren. Nu heeft Simon onder de naam Blanks zijn derde hit te pakken in de Noord 9. Eerder al heeft hij een #1-notering voor 'Don 't stop' te pakken. Ook zijn tweede single 'Wave' staat nog steeds in de top 3 van de Noord 9. Blanks is in juni naar New York geweest. Hij was daar een van de 35 artiesten die zich presenteren op het showcasefestival New York Indie Week. Het showcasefestival, dat officieel A2IM Indie Week heet, programmeert vooral jonge veelbelovende muzikanten die bij kleine, onafhankelijke labels zitten. Eerder stond bv. Jett Rebel op New York Indie Week. Bekijk Blanks video van 'Higher' hier.